Exposição sobre o sertão mineiro é inaugurada em Cordisburgo

O Museu Casa Guimarães Rosa, localizado na cidade de Cordisburgo, na região Central do estado, vai inaugurar nesta quarta-feira (6/4), a exposição temporária “Das Vertentes aos Campos Gerais”. O título é uma referência ao universo de Guimarães Rosa, e o objetivo da exposição é lançar um olhar sobre o sertão a partir das artes plásticas.

As obras estarão expostas na sala de exposições temporárias do Museu, entre os dias 6 e 30 de abril, de terça a domingo, das 9h30 às 17h (no último domingo do mês, o museu não funciona). A entrada é gratuita.

O tema da mostra está ambientado em cenários que sugerem, em sua maioria, a pintura realista e acadêmica, com destaque a técnica de produção das obras expostas. Utilizando-se de variadas linguagens artísticas, as obras são produzidas em tinta acrílica, óleo sobre tela e aquarela.

Segundo os organizadores, a riqueza multicultural sertaneja encantadora e singular é apreendida pela mente criadora de cada artista participante da mostra. As vertentes, as montanhas desenhadas pela natureza, as cachoeiras de águas cristalinas, grutas e cavernas marcadas pela civilização ancestral, os saberes culturais e os costumes de um período sertanejo, servem de inspiração para os artistas participantes da exposição.

A mostra conta com obras de seis artistas: Adriana Santos, Cleiton Cruz, Márcia Valadares, Maria Inez, Marina Alves e Sônia Furtado, com a curadoria de Fátima Aquino.

Inaugurado em 1974, o Museu Casa Guimarães Rosa é uma instituição dedicada à preservação da memória biográfica e literária de um dos maiores escritores da literatura nacional.

Os documentos, fotografias e objetos do acervo refletem aspectos da vida pessoal de Guimarães Rosa, além de sua atuação profissional como médico, escritor e funcionário do Ministério das Relações Exteriores.

O Museu está instalado na casa onde Guimarães Rosa nasceu e viveu os primeiros anos de sua infância (1908 – 1917). O edifício é composto pela residência onde a família Guimarães Rosa habitava e pela venda mantida pelo pai do escritor, “seu” Florduardo, ou simplesmente “seu Fulô”.

Os visitantes do local têm a oportunidade de conhecer o universo do sertão mineiro, onde Guimarães Rosa nasceu e se formou. Da infância, na “Venda do Seu Fulô”, onde ouvia as histórias fantásticas dos vaqueiros e fregueses de seu pai, à atuação como Cônsul no Rio de Janeiro, Hamburgo (Alemanha), Bogotá (Colômbia) e Paris (França). A vida do escritor está retratada no acervo, nas exposições e nas ações que o Museu desenvolve.

Atualmente, o Museu Casa Guimarães Rosa exibe a exposição de longa duração “Rosa dos Tempos, Rosa dos Ventos”, que proporciona uma imersão nos espaços residenciais da Família Guimarães Rosa e na literatura de seu membro mais ilustre. O universo rosiano e sertanejo se mesclam oferecendo ao público uma mostra da genialidade de Guimarães Rosa como escritor, médico, cônsul, pai, filho, marido e membro da Academia Brasileira de Letras.

O Museu está localizado na Rua Padre João, 744, em Cordisburgo/MG.