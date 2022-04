Festival Villa-Lobos começa para celebrar o Modernismo em Minas

Gilvan de Oliveira vai interpretar co clássico "O trenzinho do caipira" (foto: Acervo pessoal)

A partir desta terça-feira (5/4) e com programação até quinta (7/4), o Palácio das Artes exibe o Festival Villa-Lobos, sempre às 19h, na Grande Galeria Alberto da Veiga Guignard. O evento, parte integrante do programa “O Modernismo em Minas Gerais”, conta com a participação dos músicos mineiros Gilvan de Oliveira, Celso Faria, Fernando Araújo e Patrícia Valadão. Haverá papo com o violonista Celso Faria, que vai tratar do período em que Villa-Lobos morou em Minas Gerais, apontando as influências do artista na música mineira. Além disso, a iniciativa terá a palestra “Modernidade”, ministrada pela filósofa Maria de Lourdes Gouveia, que fecha a programação. A conversa vai apontar aspectos mais importantes do Modernismo brasileiro e focar na arte modernista mineira.