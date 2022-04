Lu Toledo e Valter Saty fazem hoje show de "Por tudo o que for amor"

O duo formado pela cantora mineira e pelo músico paulista lança CD de estreia (foto: Ana Morais/divulgação)



Com 14 crônicas musicais inéditas sobre o amor, a esperança, a paz e as coisas belas, Lu Toledo e Valter Saty mandam para as plataformas digitais o CD "Por tudo o que for amor". As músicas foram gravadas em Belo Horizonte e em São Paulo, entre 2020 e 2021, durante o período de isolamento social imposto pela pandemia. O duo faz um show de lançamento do álbum nesta sexta-feira (1/4), às 21h, na Casa Outono.



A cantora e compositora mineira, nascida em Betim, conta que conheceu Valter Saty em um festival de música que houve no Bar do Museu do Clube da Esquina, em 2017. "Ele é apaixonado pela música mineira, em especial o Clube da Esquina e veio de Sampa com sua banda, participar do festival, já que havia se classificado. Ele até tinha ido para a final, mas não pode ficar em BH, pois tinha que trabalhar em São Paulo, assim como os integrantes da banda que também tinham outros compromissos."





Lu lembra que os dois acabaram mantendo contato, via WhatsApp do pessoal do festival. "Eventualmente, a gente conversava, eu divulgava alguns trabalhos meus, já que tenho outros lançados anteriormente. Quando veio pandemia, em 2020, logo no início, Valter me procurou, pois estava com um novo trabalho e iria para o exterior. Porém, não pode ir por causa da pandemia. Então, ele voltou a compor e a se dedicar mais à música, uma vez que, até então, tinha ficado um tempo afastado."



E os dois voltaram às conversas sobre questões relativas à música, poesia e composições. "Foi aí que ele me deu muitas dicas de como lançar músicas no Spotify. Valter também colocou uma música minha na playlist dele, no Spotify, só de músicas do Clube da Esquina, música mineira, em geral. Em um dado momento, ele me pediu uma letra e mandei uma que estava guardada comigo já há algum tempo. No dia seguinte, fiquei surpresa, pois ele me mostrou uma melodia muito bonita que havia feito para a minha letra, inclusive gostei muito e fiquei emocionada pela beleza dela."

Parceria

A dupla começou sua colaboração durante a pandemia (foto: Ana Morais/divulgação)

Esperança

“POR TUDO O QUE FOR AMOR”

Show de lançamento do CD da dupla Lu Toledo e Valter Saty. Nesta sexta-feira (1/04), 20h30, na Casa Outono, Rua Outono, 571, Carmo. Mais informações: 99906-0624. O disco está disponível nas plataformas digitais.

A partir dali, Lu e Valter começaram suas parcerias. "Fizemos um exercício para tentar gravar, pelo menos, uns vídeos simples, feitos com o celular, em casa mesmo, pois estávamos confinados, ele em São Paulo e eu em BH. Aí pegamos aquela ideia da Mônica Salmaso de gravar separadamente. Ele gravava com violão e me mandava, eu cantava em cima da minha parte e devolvia para ele. Então, ele sincronizava a música, o vídeo, as vozes, e fomos lançando nas plataformas. E fomos tendo um retorno muito bacana, tanto do público que o seguia nas redes sociais dele quanto do meu público também."Durante esse tempo de isolamento, a dupla chegou a compor 25 músicas. "Aí, fomos lançando esses videozinhos, fazendo essa gravação a distância e postando no YouTube, que está recheado dessas canções feitas em parceria. Normalmente, as letras eram minhas, ou fui construindo na hora, ou já estavam guardadas há mais tempo. Ele também pegou algumas músicas dele que, muitas vezes, estavam guardadas, projetos e melodias iniciados, e foi me mandando. Eu construía a letra na hora ou ele compunha uma melodia em cima de uma letra que enviava para ele."Lu lembra que foi um processo intenso de criação e produção musical em duo. "A gente ainda fazia também todo esse estudo de como iríamos fazer as vozes, como conciliar as duas, a masculina e a feminina, ou mesmo a segunda voz. Na verdade, a gente ia criando alguns arranjos vocais simples. Eram gravações simples, feitas em casa mesmo, com o celular."No final de 2020, Valter voltou a Belo Horizonte, pois havia desistido de viajar para o exterior. "Ele ficou muito empolgado, estimulado com essa coisa da música que acabou servindo muito para nós, como um processo de cura, de reconstrução da gente, como músico, artista, nesse momento de solidão, desalento e preocupação que estávamos vivendo. Então a música veio para nós como alento mesmo. E acabou que a gente fez 25 canções. Valter veio a BH para continuarmos esse processo. Depois, veio aquele edital da Lei Aldir Blanc e conseguimos captar recursos para gravar os áudios para pelo menos para começar.""Não era um valor muito grande, mas deu para a gente captar os áudios e agora conseguimos finalizar o CD, que traz 14 canções autorais", conta Lu. "Já fizemos o lançamento do álbum virtual e agora faremos do CD físico. 'Por tudo o que for amor' é uma das minhas letras. Aliás, o título de uma das poesias minhas que surgiu, exatamente, nesse momento da pandemia. Fizemos um clipe caseiro para todas elas e agora conseguimos também, via edital, recursos para fazer um clipe oficial de uma das canções, que é 'Entre as montanhas de Minas'."Lu explica que há outros clipes, não tão caseiros, com músicas desse álbum, também estão disponíveis YouTube. "Todas as músicas são nossas, com exceção de uma das canções que tem mais um compositor que também foi via internet. Ele ouviu uma melodia do Valter, gostou muito e fez uma letra, com a qual também contribui. A música se chama 'Esperança' e ele, Leandro Augusto Simões, é um poeta do Rio de Janeiro."A cantora explica que todas as canções da dupla falam de coisas belas, amor, esperança, reflexões sobre a vida, no acreditar e na autorreflexão. "Tentamos fazer um contraponto desse momento tão desolador que estávamos vivendo. A gente trouxe canções mais positivas, com letras com temáticas assim, bem de alento mesmo, de paz, com melodias suaves. São músicas mais intimistas, mais calmas, de bem-estar e trazem um alento."As vozes e faixas instrumentais suplementares foram gravadas em Betim (MG), com a colaboração de Rodrigo Lourenço. O pianista, tecladista, compositor e arranjador Christiano Caldas participa tocando piano na canção "Nossos Momentos" e acordeom, em "Entre as Montanhas de Minas".