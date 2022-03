Com seu hit "Lepo Lepo", Psirico faz show em BH neste sábado (26)

Márcio Victor vai cantar sucessos do pagode baiano (foto: Bruno Ricci/divulgação)

Com seu pagode baiano, a banda Psirico se apresenta neste sábado (26/3), às 20h30, no evento Bloquinho do Tampinha, que começa às 15h, na Feira do Mineirinho (Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.000 – Pampulha).Comandado pelo vocalista Márcio Victor, o show terá repertório com o hit "Lepo lepo", os sucessos "Toda boa" e "Chupeta”, além de novas canções, com destaque para “Sigilinho”. Antes dos baianos, às 16h, o bloco de carnaval de BH Me Beija Que Eu Sou Pagodeiro vai levar para o palco apresentação especial, regada a pagode dos anos 1990, com músicas do Exaltasamba, Art Popular e Fundo de Quintal.