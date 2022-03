'Ano da Mineiridade' é lançado em BH durante encontro de cultura e turismo

Governador de Minas Gerais, Romeu Zema (foto: Tulio Santos/EM/DA PRESS)

"Minas é o estado mais seguro do país, o que é fundamental para receber os turistas", disse o governador Romeu Zema ao participar da abertura do encontro. Ele citou aspectos da mineiridade, a exemplo da "culinária diferenciada, povo acolhedor, cidades históricas e montanhas, além de produtos de qualidade, entre eles o queijo e o café."





Sobre a situação das estradas, Zema disse que são 27 mil quilômetros no estado, sendo necessário melhorar muito. "Assumimos o governo há três anos e três meses, o estado se encontrava em situação caótica, já conseguimos avanços, mas falta muito. O trem já está no trilhos, mas Minas ainda é uma 'maria fumaça' trafegando a 30 km/h. Queremos virar um trem-bala."





A iniciativa da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Secult) ocorre durante a segunda edição do Encontro Estadual de Gestores Municipais de Cultura e Turismo, que tem o objetivo, segundo os organizadores, de fortalecer as políticas públicas dos setores.





O secretário estadual de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, explica que, após a pandemia, e em comemorações ao bicentenário da Independência do Brasil, o lançamento do Ano da Mineiridade em todos os municípios significa "um momento importante de fortalecer os laços afetivos com nossa terra, com os que amamos".





E o que representa a mineiridade? "É a tradução das nossas culturas no território do estado, dada por Guimarães Rosa (mineiro de Cordisburgo) e Alceu Amoroso Lima (natural de Petrópolis-RJ, 1893-1983) e sinal de autoestima. Em transversalidade com o turismo, por meio das nossas 'mineiridades', é potência de desenvolvimento econômico e social na geração de emprego e renda."





Leônidas ressalta que "as pessoas vêm a Minas por nossas belezas, mas vêm mais para estar conosco, os mineiros, e viver as mineiridades, em especial nosso patrimônio histórico, nossa cozinha, cachoeiras e, claro, nosso modo de ser, falar e recebe bem a quem nos visita. Ter sorte é ser de Minas Gerais."





O Ano da Mineiridade tem identidade visual, com uma mandala de flores (feitas de fuxico) e uma pomba da paz, a figura de um congadeiro de Santana dos Montes, e uma linha de produtos (camisetas, canecas, mochilas, bonés com a palavra Mineiridade.





Edital

O Ano da Mineiridade também será marcado por inúmeras iniciativas que celebram a diversidade da produção artística e cultural em Minas. Uma dessas ações é o Edital 70 Anos Cemig, que vai disponibilizar R$ 10 milhões a projetos aprovados via Lei Estadual de Incentivo à Cultura (LEIC) e que promovam os aspectos da cultura mineira. Por meio desse edital, serão contempladas propostas de diferentes linguagens da cultura e das artes cênicas, visuais, musicais e literárias, além da preservação do patrimônio imaterial entre outras.





Poderão ser proponentes empreendedores pessoa física e/ou jurídica, com ou sem fins lucrativos, que já tenham projetos aprovados na LEIC. O período de inscrições vai até 30 de junho de 2022, e os interessados devem submeter os projetos por meio da Plataforma Digital Fomento e Incentivo à Cultura. No momento da realização do cadastro do projeto, o proponente deverá indicar, no formulário de inscrição, qual ou quais serão as cidades sede das atividades pretendidas.





Encontro





Além de aproximar os municípios mineiros, o encontro de gestores é uma grande oportunidade, diz o titular da Secult, para celebrar a diversidade e fortalecer as políticas públicas da secretaria. "Minas só se faz a partir de sua gente. Essa aproximação é fundamental para entendermos as várias realidades do estado e como podemos somar esforços a partir daí. Além disso, são esses encontros que nos permitem entender a amplitude de nossa mineiridade, que são muitas."





Em sua segunda edição, o evento reúne mais de 700 gestores de municípios mineiros. Com uma programação extensa, há diversas ações que propõem "maior transversalidade entre a cultura e o turismo, além de atividades formativas e reflexivas voltadas à qualificação dos profissionais que atuam nas cadeias produtivas dos setores".





Na pauta desta quarta-feira, está o diálogo entre as Instâncias de Governança Regionais (IGR's), com encontros de gestores que no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes e no Cine Humberto Mauro. As reflexões abordam temáticas distintas, como os mecanismos de fomento e estímulo à cultura e ao turismo, a transversalidade entre esses dois segmentos, bem como as ferramentas do marketing aliadas à mineiridade.

