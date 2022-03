Horóscopo do dia (23/3): Confira a previsão de hoje para seu signo (foto: Arte EM)

Mente intuitiva e espiritual

A conjunção de Mercúrio e Netuno em Peixes nos sensibiliza a mente, nos tirando de padrões muito racionais e nos levando ao intuitivo. Sonhar acordado é algo comum aqui. Se permita imaginar com criatividade. Mente funcionando em padrões vibratórios superiores, espirituais e transcendentes.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Este é um momento que lhe pede que dê ouvidos à sua sensibilidade. Procure focar nas questões emocionais e espirituais. Tire tempo para vivenciar a entrega, a meditação e se comunicar com Deus. Também é um bom momento para a busca psicológica terapêutica. Permita o fluir da sensibilidade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Sua mente está agora fluida e se liga aos contextos mais amplos e coletivos. Sua sensibilidade para com amigos e grupos será alta, lhe pedindo palavras de incentivo, acolhimento e conforto. A Lua no signo oposto, Escorpião, lhe aumenta a sensibilidade para com o outro. Comunique-se pelo amor.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Seu regente, Mercúrio, se encontra com Netuno, o que lhe deixa numa vibração pisciana de sonhos, devaneios, espiritualização e entrega. Mas também pode ser que parte dessa devoção se dê no trabalho e carreira. Comunique-se com criatividade e de acordo com o que sente, fazendo a vida externa fluir melhor.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Sua mente se encontra num plano devocional ao divino, aos seus princípios, causas ou visões de mundo. Sua fé será intensa, fluida e dinâmica. Permita-se alguns devaneios criativos. A Lua em Escorpião lhe aprofunda em seus desejos e na sua capacidade de compartilhar seu afeto.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Sua mente se volta muito agora para os desejos de transformação, de vivência afetiva e sexual. Um olhar mais romântico se expressa aqui. Sua sensibilidade será alta também pela posição lunar, que lhe faz emergir desejos pessoais. Comunique-se mais no nível afetivo e se abra mais para a troca.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Mercúrio, seu regente, se encontra com Netuno no seu signo oposto, Peixes. Será preciso sair da zona de conforto, aprendendo a demonstrar mais sua vulnerabilidade, em especial nas relações afetivas. Se permita acolher e especialmente ser acolhido. Busque ouvir o outro e se sensibilizar mais.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Sua mente se sensibiliza, mas muito em especial em relação ao trabalho e serviços. Sua intuição será intensa, lhe possibilitando fortes insights quanto aos métodos e rotinas e como mudá-los. Também use este trânsito para escutar melhor suas necessidades corporais.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



O dia de hoje lhe pede expressão autêntica de quem você é e isto inclui muito a sua sensibilidade. Sua visão criativa, artística ou romântica pede comunicação. A Lua passando pelo seu signo (solar ou ascendente) lhe favorece a expressão emocional. Esteja seguro de sua sensibilidade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Sua mente se volta muito para dentro e em direção a suas questões pessoais. Use deste tempo para sanar questões emocionais através da entrega e entendimento racional. Questões passadas e familiares também devem ser enxergadas sob um prisma mais leve e com foco na transcendência.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Sua mente se encontra hoje num estado mais fluido e receptivo. Sua capacidade de ter insights e ideias brilhantes se faz intensa. Mas é preciso cuidado com os excessos mentais. Deixe a mente fluir. Necessidade também de escoar ideias arraigadas e limpar a mente.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Sua mente se volta agora para a vida material. Estará buscando novas formas de alcançar segurança material através de seus dons e talentos. Sua sensibilidade e capacidade comunicativa serão excelentes ferramentas. Aqui também é bom se dar descanso dos excessos mentais, relaxar a mente.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



A conjunção de Mercúrio com Netuno, seu regente, no seu signo (solar os ascendente) lhe traz maior necessidade de verbalizar e expressar sua sensibilidade. Comunique seu amor, sua compaixão e crença divinas que lhe são tão peculiares. Entenda seus sentimentos com leveza e alegria.

