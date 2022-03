Horóscopo do dia (8/3): Confira a previsão de hoje para seu signo (foto: Arte EM)

Busca pelo feminino

A Lua em Touro faz conjunção ao Nodo Norte no signo. Somos chamados a buscar a fortaleza, segurança e afeto desta grande mãe. Caminho consciente da segurança e aterramento. Aqui é preciso buscar mais estabilidade, constância, sensibilidade e afeto. Hoje é o Dia Internacional da Mulher e o céu, sincronicamente, nos pede reverência às energias femininas. Busque aquilo que lhe é de valor no campo emocional e material, aquilo que é seu porto seguro.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Este momento lhe pede que busque seu senso de valor próprio e tudo aquilo que lhe traga estabilidade e conforto. Hoje suas emoções pedem este aterramento. A paciência e sensibilidade feminina lhe serão muito úteis na resolução mais suave e estável das situações. Busca por prazeres, boa alimentação, sensualidade, afeto e apreciação do melhor de si.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Este momento lhe pede que busque mais seu valor pessoal – o Norte no seu signo lhe propõe mais independência e individualidade. A Lua passa por este setor hoje, lhe incitando à sensibilidade e subjetividade. Estará bem mais seguro de si mesmo e de seu valor pessoal, assim como seguro para agir no seu tempo e à sua maneira. Vibração de amor pessoal.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Este momento lhe pede que busque mais consistência na busca por suas questões psicológicas, subconscientes e/ou espirituais. A Lua passa neste setor, lhe mobilizando a segurança de analisar tais questões com muito amor e cuidado. Sua sensibilidade está alta hoje, assim como sua inspiração artística e contato com planos superiores.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Este momento lhe pede que busque mais o valor dos grupos, amizades e novidades. A Lua, sua regente, passa por este setor e lhe abre a sensibilidade para que dê sua contribuição para todos. Busca por contribuir com cuidados, amor, alimentação ou acolhimento sem distinção. Afeto e sensibilidade feminina levados e vibrados para todos e para o planeta.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Este momento lhe pede que se dedique mais à carreira, aparições públicas, construção de autoridade e independência, além de assumir mais suas responsabilidades e compromissos. A Lua passa por este setor, lhe trazendo grande sensibilidade e empatia nesta projeção no mundo lá fora. Forte conexão com as autoridades femininas. Busque vibrar amor e sensibilidade através de seu ofício.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Este momento lhe pede que busque expansão, tomismo e fé de maneira robusta e sólida. A Lua passa por este setor e lhe motiva seus sonhos, planos futuros e projetos com muita criatividade e sensibilidade. Terá maior necessidade de expressar emoções com liberdade. Sua fé estará também ligada ao lado feminino divino.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Este momento lhe pede que aprofunde mais no campo emocional, enxergue as necessidades de transformação como algo valioso e viva com mais plenitude a troca afetiva e/ou sexual. A Lua passa por este setor, lhe mobilizando a sensibilidade para estar mais receptivo à troca profunda. Também lhe traz reciclagem emocional, mas com calma e suavidade.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Este momento lhe pede que busque mais as relações e valorize mais quem está ao seu lado. A Lua passa por este setor e lhe pede que se abra mais emocionalmente aos outros. Busque ter empatia, paciência, amor e cuidado nas interações. Terá muito o que compartilhar e também se sentirá acolhido de volta. Sensibilidade e afeto nas relações.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Este momento lhe pede que busque mais estar aterrado e atento ao plano material. Deve valorizar as tarefas rotineiras, trabalho, serviços, corpo e saúde. A Lua passa hoje neste setor, lhe mobilizando amor para o cumprimento de tais tarefas. Sua sensibilidade e capacidade de amar e acolher se farão presentes na rotina. Doação amorosa através do serviço útil.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Este momento lhe pede que busque com mais consciência ser você mesmo e se expressar valorosamente. A Lua passa aqui hoje, lhe trazendo maior aterramento em si mesmo e nos seus domínios. Expressão da sensibilidade, amor, maternidade e acolhimento em alta, mas sem deixar de ser você mesmo. Expressão emocional criativa.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Este momento lhe pede que busque mais interiorização, vida pessoal e familiar. Momento para se valorizar mais os sentimentos e aquilo que é da intimidade. A Lua passa aqui hoje, reforçando sua sensibilidade, acolhimento e senso de pertencimento a si mesmo e aos seus afetos. Valorize seu lar e toda contribuição que dá para fazer a vida dos mais próximos melhor.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Este momento lhe pede que busque mais o tempo presente e use de suas capacidades intelectual e comunicativa com mais valor. A Lua passa neste setor hoje e lhe aguça a sensibilidade neste sentido. Seu aprendizado será um tanto pelo afeto. Capacidade de verbalizar sentimentos com tranquilidade. Distribua o amor ao seu entorno.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.