Horóscopo do dia (7/3): Confira a previsão de hoje para seu signo

Horóscopo do dia (07/03): Confira a previsão de hoje para seu signo (foto: Arte EM)

Mudanças e sabedoria pragmática

A Lua faz conjunção a Urano em Touro, mostrando que precisamos renovar nossa vida emocional, material e tudo aquilo que julgamos como estabelecido. A quadratura a Saturno, porém, nos lembra que certas mudanças requerem tempo, planejamento e realismo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Aprenda a ter um olhar mais desapegado de bens materiais e de tudo aquilo que aparenta ser bem estabelecido. Há uma sabedoria que agora lhe guia rumo a novas realizações e empreendimentos. Mas lembre-se que deve ter outras pessoas e o coletivo nos seus planos. Planeje bem as mudanças materiais que almeja.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Urano tem lhe demandado sair de sua zona de conforto e hoje a Lua aqui lhe relembra de tal realidade a nível emocional também. Lembre-se que mudanças podem trazer muitas coisas novas e boas. Use da sabedoria da fé e coragem para renovar a si mesmo e se arriscar mais. Questões profissionais podem lhe pedir paciência e esforço.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Questões do inconsciente tem sido reviradas por Urano e a Lua vem fazer uma ponte entre um lado e outro. Tenha sabedoria e discernimento emocional, pois este é um período que pode ser de extrema importância na liberação de velhos traumas e problemas. Momento para mudanças planejadas e realistas.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Mudanças nas amizades e grupos dos quais faz parte tem sido demandadas por Urano. A Lua, sua regente, vem lhe lembrar de encontrar um balanço entre amar e deixar ir, entre ser acolhedor e frio. Use da sabedoria da imparcialidade para fazer julgamentos mais racionais sobre suas relações. Trocas profundas pedem limites e objetividade.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Mudanças de carreira e estruturas estabelecidas tem sido imperativas. Hoje é um dia que lhe relembra a nível emocional de não se agarrar a estruturas que já não são compatíveis com quem você é. Esqueça o status quo, pense naquilo que quer de verdade. A sua sabedoria e força de trabalho serão fundamentais. Relações e parcerias pedem paciência e limites.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Suas crenças tem sido questionadas e este é um momento importante para se permitir mais flexibilidade. Observe mais antes de julgar ou tomar decisões. Busque a sabedoria de ser quem você é, de escutar seu coração primeiro antes de se entregar a um estilo de vida robótico, sem vida. Mas não se esqueça de sua natural atenção aos detalhes e pormenores.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Urano tem feito uma reviravolta para que você aprenda a não depender tanto dos outros. Também mudanças em suas emoções profundas e sexualidade. Permita hoje uma análise mais fria e pragmática daquilo que sente. Use de sabedoria emocional para ter uma visão objetiva, amorosa e mais desapegada. Compromisso em ser autêntico e fiel a si mesmo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Suas relações de parceria estão sendo desafiadas por Urano. A busca por relações mais livres, diversas e inovadoras está em alta. Ou então trazer reformas para aquela relação já existente. Use da sabedoria de seu lado mais flexível para buscar o que lhe faz feliz de verdade. Lembre-se do compromisso de ser fiel ao que sente na sua intimidade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Sua rotina, trabalho, saúde e cuidados com o mundo material tem sido transformados por Urano. Você é convidado a sair da zona de conforto. Inove, faça algo diferente e não convencional com a sua força de trabalho. Mude hábitos de saúde. Lembre-se de ter uma mentalidade realista para dar conta de fazer mudanças reais e pragmáticas.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Você tem sido desafiado a quebrar as couraças e ser mais autêntico, generoso, corajoso e genuíno. Este é um período para se arriscar mais e ousar ser você mesmo. Use da sabedoria de ser quem é e do autoconhecimento para renovar sua vida profundamente em vários níveis. Saturno, seu regente, lhe relembra de buscar valor próprio com seriedade e compromisso.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Sua vida familiar, seu lar e emoções pessoais tem sido foco de mudanças intensas que lhe tiram de sua zona de conforto. Mas é justamente aí que está seu caminho de crescimento. Seja quem você é, busque mais objetividade para lidar com tais áreas. Saturno no seu signo (solar ou ascendente) lhe relembra de ter mais compromisso para consigo e suas prioridades.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Suas ideias e conceitos tem sido questionados nos últimos tempos por Urano e isto é algo muito precioso, pois está abrindo sua mente para conceitos maiores, mais humanitários, solidários, científicos e inovadores. Há também o compromisso em se lapidar questões emocionais pessoais e também coletivas e esta renovação mental pode ser muito útil no processo.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.