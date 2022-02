Leandro Vieira, todo-poderoso da Mangueira, é entrevistado no 'Roda viva'

Em 2019, carnavalesco garantiu o 20º título do carnaval carioca à Mangueira (foto: Oscar Liberal/Instagram/Reprodução )

O premiado carnavalesco da Mangueira Leandro Vieira é o entrevistado do “Roda viva” desta segunda-feira (28/2), às 22h, na TV Cultura. Com passagens pela Portela, Imperatriz e Grande Rio, Vieira criou para a Mangueira o enredo “História para ninar gente grande”, que garantiu à escola o 20º título do carnaval carioca, em 2019.