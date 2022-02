Congadeiros de São Domingos das Dores se preparam para a festa de maio

Os congadeiros de São Domingos das Dores estão promovendo o resgate do congado na cidade (foto: Divulgação/Congado NSR.SB.SE)

São Domingos das Dores, cidade do Leste de Minas, distante 45 quilômetros de Caratinga, promoveu no domingo (13/2) a grande Festa Congadeira, com a coroação de Paulo Lúcio e Margarida Maria para reis festeiros da Festa de Nossa Senhora do Rosário, agendada para maio. A festa promoveu o registro do Congado de Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia e São Benedito.

O evento foi marcado pela celebração da Missa Conga, presidida pelo Padre José Raul dos Santos de Oliveira, e contou também com a comitiva do Subdiretório do Médio Piracicaba, liderada pela presidente Irene das Dores, e Aparecida Marques, a Dona Laide. O evento teve a participação especial do músico percussionista Mestre Luís Fabiano dos Santos, Capitão-Mor da Guarda de Moçambique, de Timóteo.

Além da missa, após o almoço, foi realizada a assembleia de capacitação da preservação dos valores. Nesta assembleia, o Primeiro Marechal, Juarez Damiano, falou sobre o papel da identidade do congadeiro, com a fé e comprometimento com Santo Rosário de Maria.

O Segundo Marechal, Antônio Rosa, deu o seu testemunho de vida, no qual se livrou da morte através de muitas orações dos irmãos congadeiros. A presidente Irene das Dores, disse que ser Rainha, mãe, mulher de paz, é carregar o manto sagrado da Virgem Maria, em uma caminhada de amor.

O Padre José de Fátima destacou a importância do Congado no meio religioso e que vem ganhando força nos movimentos da igreja católica. Uma liderança jovem se destacou no evento, o Capitão Regente, Vitor Fonseca da Trindade, que agradeceu o apoio que ele recebe de sua guarda no processo de resgate do Congado em São Domingos das Dores, que ficou parado durante anos.