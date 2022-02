Elenco extra é recurso da Globo para tentar injetar energia no ''BBB22''

(foto: Globo/Divulgação)

Prestes a completar um mês no ar, na próxima quinta (17/2), a edição 2022 do "Big brother Brasil" parece ainda não ter começado de fato. A tese de que os agora 17 confinados ainda não se deram conta de que estão em um jogo cujo prêmio é R$ 1,5 milhão é reforçada pelo marasmo que se instalou dentro do programa nas últimas semanas. Na tentativa de reverter esse cenário, o "BBB" ganha dois novos participantes nesta sexta-feira (11/2): o curitibano Gustavo Marsengo e a pernambucana Larissa Tomásia.









"Ou entram os dois ou não entra nenhum", explicou o apresentador Tadeu Schmidt. "O resultado dessa votação será [revelado] no próximo domingo [13/2], antes da formação do paredão. Se a dupla entrar, os dois estarão imunes e, juntos, vão ter que dar um voto aberto. Não é uma indicação, é mais um voto da casa."





A Globo informou que os dois candidatos a participantes ficaram confinados por sete dias antes de entrar na Casa de Vidro e que foram seguidos "todos os protocolos" sanitários para evitar o contágio pela COVID-19.





Gustavo, de 31 anos, é formado em direito e quer "ressignificar" o conceito de "hétero top". No vídeo de apresentação, ele afirma que gosta de comer em grandes quantidades e que a divisão de comida na casa pode ser um problema. Disse ser bastante competitivo. "Pela minha postura e pelos meus pontos de vista, sou um cara polêmico. Vou desagradar a muita gente, mas vou agradar a muita gente também."





EXPLOSÃO





Entre o público do programa, a expectativa é que a dupla movimente a disputa, divulgando informações externas, como a maneira como cada participante tem sido visto. A reação esperada é que "brothers" e "sisters" mudem de postura e fiquem mais dispostos a correr riscos em nome do entretenimento.





A dinâmica da Casa de Vidro não é uma novidade na história do "Big brother Brasil". Ela já foi utilizada em quatro edições do reality (2009, 2011, 2013 e 2020). Instalada em um shopping do Rio de Janeiro, a casa de vidro do "BBB 20" promoveu uma verdadeira reviravolta no jogo.





Naquele ano, dois homens e duas mulheres disputaram duas vagas no programa. Os mais votados pelo público, a modelo mineira Ivy Moraes e o ator e modelo gaúcho Daniel Lenhardt, entraram na casa com informações privilegiadas sobre o andamento do jogo repassadas a eles pelos frequentadores do shopping. A partir daí, o jogo, que estava estagnado, sofreu uma guinada. Portanto, o "BBB 22" pode se beneficiar com a entrada dos dois novos jogadores.





Após duas edições muito bem-sucedidas em questões de elenco e repercussão, o "BBB 22" virou assunto antes mesmo de começar, com toda a especulação em torno de quem seriam os participantes do camarote, ou seja, os famosos que aceitaram o convite da direção.





O mistério chegou ao fim em 14 de janeiro, quando a Globo divulgou os 20 participantes. No dia 17, o programa começou com três desfalques: a cantora e atriz Linn da Quebrada, o ator e cantor Arthur Aguiar e a influencer e empresária Jade Picon não puderam entrar por terem sido diagnosticados com COVID-19. Os três entraram na casa depois que o jogo já estava em andamento.





Mesmo assim, eles conseguiram escapar do primeiro paredão, disputado entre a cantora Naiara Azevedo, o ator e bailarino Luciano Estevan e a modelo e designer de unhas Natália Deodato. Criticado pelo sonho de ser famoso, Luciano foi o primeiro eliminado, com 49,31% dos votos.





Na semana seguinte, Natália disputou novamente a berlinda, desta vez contra a professora e bióloga Jessilane Alves e o gerente comercial Rodrigo Mussi, eliminado com 48,45% dos votos. Ele foi indicado pelo então líder da semana, Tiago Abravanel, sob a justificativa de que estaria "paranoico" em relação ao jogo.





HARMONIA Fora da casa, Tiago Abravanel é visto como "inimigo do entretenimento" por pregar a harmonia na casa e aconselhar os colegas de confinamento a evitarem conflitos. Abravanel afirmou que o reality "não precisa de brigas" para ser interessante e chegou a sugerir que os colegas boicotassem o Jogo da Discórdia, dinâmica realizada às segundas-feiras, em que os participantes são colocados uns contra os outros.





Com a saída de Rodrigo, o "BBB 22" mudou de foco e o alvo da semana se tornou Arthur Aguiar, indicado ao paredão pela líder Jade Picon. O ator e cantor disputou a berlinda ao lado do ator Douglas Silva e de Naiara Azevedo, que levou a pior e deixou o programa na última terça-feira (8/2), com 57,77% dos votos. Dentro da casa, a expectativa era de que Arthur fosse eliminado.





No discurso de eliminação, Tadeu Schmidt alertou os "brothers" e "sisters" que permaneceram falando em uma "chance para acordar". "Para vencer o 'BBB', primeiro tem que fazer o óbvio: tem que querer muito. Tem que mostrar que quer. Tem que se entregar totalmente aí dentro. Esquecer o que estão pensando aqui fora. Parar de ter medo do que está rolando aqui fora, porque vocês não têm ideia mesmo", ele disse.





Agora resta saber se quem fica vai entender o recado ou se só a ajuda externa pode salvar o programa.

Larissa, por sua vez, tem 25 anos e é coordenadora de marketing e influenciadora digital. Ela descreve a si mesma como uma pessoa "muito comunicativa", porém "explosiva" nas discussões. "Às vezes, sou grossa. Sou um mix de sentimentos, sou uma explosão. Não gosto de falsidade e de disse me disse. Sou muito direta. Não vai faltar entretenimento na casa", afirmou ela, no vídeo de apresentação.