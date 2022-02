Festival de Musicais Infantis está de volta ao Teatro Santo Agostinho

'O mágico de Oz' será apresentada em 19 de fevereiro, no Teatro Santo Agostinho (foto: Guto Muniz/divulgação)

Depois da temporada de janeiro, a Cyntilante Produções volta ao palco com o 3º Festival de Musicais Infantis, cuja programação vai até 20 de fevereiro, no Teatro Santo Agostinho, em Belo Horizonte.





3º FESTIVAL DE MUSICAIS INFANTIS

Estarão em cartaz “Rainha da Neve”, “O mágico de Oz”, “Aladim”, “A Bela Adormecida” e “O que você vai ser quando crescer?”, espetáculo autoral da companhia.Fernando Bustamante, diretor do grupo, diz que janeiro “foi além das expectativas”, mesmo com o avanço da variante Ômicron do coronavírus. “O público demonstrou que realmente quer ir ao teatro”, comenta.Bustamante comemora o resultado da mobilização dos artistas diante da imposição ao público, pela Prefeitura de Belo Horizonte, de apresentação do teste negativo da COVID-19 e do comprovante de vacinação.“Quando veio a exigência do teste negativo, a gente quase caiu para trás. Pensei: ah meu Deus, vamos ter de cancelar. Mas conseguimos reverter a situação e agora só é exigido o comprovante de vacinação completo para adultos”, diz Bustamante.Ele esclarece que o festival da Cyntilante não foi suspenso ou cancelado, como chegou a ocorrer com peças da Campanha de Popularização do Teatro e Dança, pois o grupo não faz parte do evento.De acordo com Bustamante, cada peça do festival tem um diferencial. “Rainha da Neve” aposta na interação dos atores com o público e projeções mapeadas. “A Bela Adormecida” se volta para crianças a partir de 2 anos. “E 'Aladim' tem uma trilha sonora encantadora”, comenta.Por sua vez, “O que você vai ser quando crescer?” aborda, com humor, as profissões que aguardam pelos pequenos quando eles ficarem adultos.“Esse espetáculo é quase um documentário sobre a vida dos artistas em cena. É meio biográfico. Fala como o mágico se tornou mágico, como o bailarino se tornou bailarino. É uma peça sobre a liberdade de escolha”, conclui Bustamante.

Teatro Santo Agostinho. Rua dos Aimorés, 2.679, Lourdes. Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)



NESTE DOMINGO (6/2)

16h: “Rainha da Neve”. Classificação: 4 anos



12 DE FEVEREIRO

16h: “Aladim”. Classificação: 4 anos



13 DE FEVEREIRO

16h: “A Bela Adormecida”. Classificação: 2 anos



19 DE FEVEREIRO

16h: “O mágico de Oz”. Classificação: 4 anos



20 DE FEVEREIRO

16h: “O que você vai ser quando crescer?”. Classificação: 4 anos