Saiba como são os filmes vencedores da edição 2022 da Mostra de Tiradentes

Assinado pelos coletivos As Talavistas e ela.LTDA, "Sessão bruta" foi o vencedor do troféu Barroco, como melhor filme da Mostra Aurora (foto: Divulgação)

A 25ª Mostra de Cinema de Tiradentes, encerrada no último sábado (29/1), premiou um longa mineiro ("Sessão bruta") e outro capixaba ("Os primeiros soldados"), respectivamente com os troféus Barroco, destinado ao melhor filme da Mostra Aurora, e Carlos Reichenbach, que reconhece a melhor produção da seção Olhos Livres.









A realizadora credita essa iniciativa de ruptura de padrões a uma influência da Semana de Arte Moderna de 1922. A premiação do filme acabou coincidindo com o ano em que se comemora um século do movimento que rompeu com as tradições artísticas vigentes à época, tal qual "Sessão bruta" tenta fazer hoje.





A companhia da qual Pink faz parte não acredita em uma estrutura hierarquizada do cinema, no qual geralmente as funções de comando, como a direção, ficam a cargo de pessoas brancas. Em “Sessão bruta”, os créditos se repetem constantemente em diferentes funções, como figurino, maquiagem, atuação e direção. "Todas nós fizemos todas as funções, dentro dessa possibilidade do filme", comenta.





"Eu acredito muito neste trabalho. É um trabalho incrível de ruptura. Essa questão do cinema em transição, da nossa transição enquanto artistas, enquanto pessoas, enquanto sujeitas pretas desta cidade. De onde parte e por onde transiciona o nosso pensamento. A gente quer levar essa nova forma de fazer cinema, esse pulo na construção imagética e audiovisual do nosso país para todo mundo ver, para ser discutido", diz.

"Os primeiros soldados", ganhador do troféu Carlos Reichenbach, tem Johnny Massaro como o protagonista Suzano (foto: Felipe Amarelo/Divulgação)



POTÊNCIA

Premiado justamente no dia da visibilidade trans, 29 de janeiro, o filme acompanha um grupo de travestis da capital mineira e representa, na visão da artista, "o cru da produção artística, de artistas pretas, reais, da cidade e do país".





"Ali, a gente está trazendo toda a potência e toda a força que a gente tem de construção de imaginários dentro de toda a precariedade e falta de acesso que a gente experimenta. Imagina se a gente tivesse acesso à produção de um filme, o que não seria esse longa-metragem. 'Sessão bruta' eu acho que é sobre a capacidade e o delírio também", afirma.





"Os primeiros soldados", o outro destaque da edição 2022 da Mostra de Tiradentes, é dirigido por Rodrigo de Oliveira e tem Johnny Massaro no papel do protagonista, Suzano. A trama é sobre as primeiras pessoas impactadas pela epidemia de HIV/AIDS na década de 1980 em Vitória (ES).





Renata Carvalho, Vítor Camilo, Clara Choveaux, Alex Bonini e Higor Campagnaro estão no elenco de uma história que procura abordar frontalmente, mas de modo sutil, a realidade da comunidade LGBTQIA + à época da eclosão do vírus HIV. Além de lidar com a doença e a falta de tratamento, os primeiros infectados tinham também de enfrentar o estigma e a falta de informações.





Gravado pouco antes da pandemia da COVID-19, "Os primeiros soldados" teve seu processo de montagem e finalização feito durante o período de isolamento social. Para o diretor, o surgimento e recrudescimento da pandemia do novo coronavírus, em suas ondas de variantes, acabou trazendo novos sentidos para o filme.





ATUAL

"Ele se tornou ainda mais atual, em vários sentidos. Muitas proximidades e muitas diferenças entre essa epidemia do começo dos anos 80 e a pandemia que a gente vive agora são percebidas no filme", afirma.





Rodrigo de Oliveira avalia que seu filme supre uma lacuna de produções feitas por pessoas LGBTQIA , com atores LGBTQIA , que fala e toca diretamente a própria comunidade. “Na frente e atrás da câmera, o filme defende essa comunidade. E a gente precisa falar sobre a nossa história, contar as nossas histórias. Digo que esse filme é um pouco a imaginação da nossa árvore genealógica. Nós, pessoas dessa comunidade, os nossos ancestrais, todos morreram por causa dessa epidemia. Se hoje é possível que a gente tenha um tratamento eficiente, remédios disponíveis, é por causa dessas primeiras pessoas, desses primeiros soldados, que estavam lá, no começo, lutando para que o mundo soubesse, e o sistema nos respeitasse."





O prêmio da Mostra de Tiradentes tem um lugar especial e significativo para o diretor por carregar o nome de Carlos Reichenbach (1945-2012) e o peso extra de honrar a memória do cineasta, uma das inspirações de sua carreira.





A expectativa é que os dois longas continuem circulando por festivais no Brasil e no exterior e possam estrear comercialmente ainda neste ano.





*Estagiário sob supervisão da editora Silvana Arantes