Final do filme cult 'Clube da luta' é mudado na China

Helena Bonham Carter e Edward Norton no filme dirigido por David Fincher (foto: 20th Century/reprodução )

Com sua mensagem anarquista, “Clube da luta” se tornou filme cultuado desde sua estreia, em 1999. Mas agora, chega às TVs da China com um final alternativo, em que o governo vence e impede o caos. Com sua mensagem anarquista, “Clube da luta” se tornou filme cultuado desde sua estreia, em 1999. Mas agora, chega às TVs da China com um final alternativo, em que o governo vence e impede o caos.









Cinéfilos chineses perceberam que a versão disponibilizada recentemente na plataforma Tencent Video traz mudança que altera a mensagem anarquista e anticapitalista.





No fim original, o personagem de Norton, o Narrador, mata seu alter ego imaginário Tyler Durden (Brad Pitt) e contempla a explosão de vários edifícios, sugerindo que o plano para acabar com a civilização moderna está em andamento.





Na China, o longa termina com o assassinato de Durden. Em seguida, aparece a mensagem: “A polícia rapidamente descobriu todo o plano e prendeu todos os criminosos, evitando com sucesso a explosão da bomba”.





E acrescenta que Tyler (produto da imaginação do Narrador) foi enviado para o manicômio para tratamento psicológico e mais tarde recebeu alta.





O novo final, com o triunfo do governo, provocou indignação de chineses que assistiram a versões piratas do filme original. “É ultrajante”, afirmou um cliente da Tencent Video.





A Tencent não comentou o caso. Não está claro se a mudança foi ordenada pelos censores ou decidida pelos produtores originais do filme.





Estúdios de Hollywood costumam lançar versões alternativas de suas produções com a esperança de driblar a censura chinesa e obter lucros naquele mercado milionário.





Em 2019, várias cenas de “Bohemian rhapsody” com referências à homossexualidade de Freddie Mercury, foram eliminadas da versão chinesa.