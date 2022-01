Evento 'Comediantes humanitários' arrecada recursos para vítimas da chuva

Kayete diz que o riso pode trazer conforto nas horas difíceis (foto: Taciana Theodoro/divulgação)







Nesta terça-feira (25/1), às 20h, o evento “Comediantes humanitários” será realizado no palco do teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, em Belo Horizonte, com o propósito de ajudar as vítimas das chuvas.









A atriz, humorista e jornalista Kayete diz contar com a ajuda do público para a maratona solidária. “O riso conforta”, afirma ela. A ideia veio ao paranaense Márcio Américo, enquanto ele gravava um filme. “Mandei para um grupo de amigos no WhatsApp e não imaginava que a adesão tomaria toda essa proporção”, ele conta.





O projeto se estende a 13 cidades do país, além de BH: São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Curitiba, Londrina, Taubaté, Mongaguá, Maringá, Sorocaba, Guarulhos, Chapecó e Juiz de Fora.





Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada). O Teatro Unimed BH-Minas fica na Rua da Bahia, 2.244, Lourdes. Entradas podem ser adquiridas na bilheteria da casa ou no site da Eventim. A classificação é 16 anos.