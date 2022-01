Último desfile da Mocidade foi sobre Elza: 'Não vamos sucumbir nunca'

Elza Soares foi enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel em 2020 (foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

NÓS NÃO VAMOS SUCUMBIR NUNCA! %u270A%uD83C%uDFFF%uD83D%uDE2D%u2B50%uFE0F%uD83D%uDC9A pic.twitter.com/fbA8S2699T %u2014 Mocidade Independente (@GRESMIPM) January 20, 2022

Elza é eterna, sempre será. Ainda tô no susto, só penso em agradecer tudo o que ela ensinou. %u2014 Teresa Cristina (@TeresaCristina) January 20, 2022

uma perda facilmente estimável: descansa uma das maiores do nosso país, representante da resistência e resiliência de seu povo.



dona elza, missão cumprida!



e agora começa a nossa missão: celebra-la sempre!



que seja recebida em festa, essa incrível mulher de Luz%u2026!



%u2728%uD83D%uDC96%u2728 %u2014 Maria Rita (@MariaRita) January 20, 2022

Gravei com ela....toquei com ela.

Elza agora se torna uma bela nota musical.... a voz rouca e negra mais linda aqui no Brasil.

Vai na fé Elza Soares....

Garrincha veio buscar você e te levar pro caminho das estrelas no dia que ele se foi também %uD83D%uDE14

Fique em paz#RipElzaSoares %u2014 Tunico (@Tunicooooooo) January 20, 2022

Sua vida foi ensinamento, força e exemplo para milhares de pessoas querida Elza. Vc é Resistência, luta, coragem e talento. Obrigado por tanto. Descanse em paz! %uD83D%uDDA4 @ElzaSoares %u2014 Péricles Faria (@periclesfaria) January 20, 2022

Última homenagem musical em vida veio de Sandra de Sá

"Se acaso você chegar", com a mensagem do bem...

O mundo vai despertar, Deusa da Vila Vintém

Eis a estrela... Seu povo esperou tanto pra revê-la!!!

%u2B50%uD83D%uDC3F%uD83D%uDC9A%uD83E%uDD0D%uD83D%uDDA4 %u2014 Igor Vianna (@igorvianna2009) January 20, 2022

O dia 20 de janeiro marca os festejos para Oxóssi, orixá da caça e da fartura. No sincretismo religioso, Oxóssi é São Sebastião. Em 2022, a Mocidade Independente de Padre Miguel, escola de samba do Rio de Janeiro, terá a entidade como enredo. No último desfile, há dois anos, a homenageada foi a cantora Elza Soares, que morreu nesta quinta-feira (20/1) de causas naturais Nas redes sociais, a Mocidade lembrou de sua mais brilhante estrela. O tributo da escola foi reforçado por outros sambistas, que também lamentaram a partida da artista de 91 anos."Só podemos agradecer por tudo. Consternados! Essa é a nossa despedida! Obrigado, Deusa. Nós não vamos sucumbir nunca!", postou a agremiação, nas redes sociais.No mundo do samba, os batuques e a alegre cantoria deram lugar à tristeza pela morte daquela que veio do "Planeta Fome" e, para além das letras, se destacou pela luta em prol das mulheres e do povo negro."Elza é eterna, sempre será. Ainda estou no susto. Só penso em agradecer tudo o que ela ensinou", escreveu a cantora e compositora Teresa Cristina, no Twitter.Maria Rita, filha de Elis Regina, relembrou a trajetória de luta escrita por Elza. "Uma perda facilmente estimável: descansa uma das maiores do nosso país, representante da resistência e resiliência de seu povo. Dona Elza, missão cumprida! agora começa a nossa missão: celebrá-la sempre! Que seja recebida em festa, essa incrível mulher de Luz!", postou.Outro sambista com "DNA", Tunico da Vila fez menção ao amor de Elza por Mané Garrincha, com quem foi casada. A lenda do Botafogo também morreu em um 20 de janeiro, mas há 39 anos."Gravei com ela, toquei com ela. Elza agora se torna uma bela nota musical. A voz rouca e negra mais linda aqui no Brasil. Vai na fé, Elza Soares. Garrincha veio buscar você e te levar para caminho das estrelas no dia em que ele se foi também", disse o herdeiro de Martinho da Vila."Sua vida foi ensinamento, força e exemplo para milhares de pessoas, querida Elza. Você é resistência, luta, coragem e talento. Obrigado por tanto. Descanse em paz", falou Péricles, ex-Exaltasamba e hoje em carreira solo.O samba de enredo que a Mocidade escolheu usar para homenagear Elza Soares foi composto por um time de letristas liderados por outra cantora negra: Sandra de Sá. Igor Vianna, sambista da nova geração do carnaval brasileiro, foi um dos que escreveu a canção ao lado de Sandra.Para relembrar o legado de Elza, Igor, filho de Ney Vianna, histórico puxador da Mocidade nos anos 1980, recorreu a alguns versos do samba."Se acaso você chegar", com a mensagem do bem/ O mundo vai despertar, deusa da Vila Vintém/ Eis a estrela! Seu povo esperou tanto pra revê-la!", relembrou Igor, hoje puxador do tradicional Império Serrano.O sucesso de Sandra no carnaval de 2020, inclusive, "inspirou" Elza a compor um samba sobre Oxóssi. Ela ofereceu a letra à Mocidade para o desfile deste ano, mas acabou perdendo o concurso aberto pela escola para a parceria encabeçada por Carlinhos Brown.Na Mocidade, a tristeza é tanta que o presidente da escola, Flávio dos Santos, decretou luto de três dias e cancelou os eventos programados para a quadra.O humorista Marcelo Adnet, que é compositor de escolas de samba como São Clemente e Acadêmicos do Sossego, também lamentou a morte de Elza. "Arrepiado. Foi-se nossa deusa Elza Soares!"