Escultor Kaws expõe obras em galeria londrina e dentro do game Fortnite

"Kaws: New fiction" ganhou versão física, na galeria londrina Serpentine, e virtual, no Fortnite. Aplicativo dá acesso a obra que não se vê a olho nu (foto: Tolga Akmen/AFP)





O nova-iorquino Kaws expõe pinturas pop e esculturas coloridas na Serpentine Gallery de Londres, mas também dentro da versão virtual do museu ambientada no Fortnite, o videogame com centenas de milhões de seguidores.





NOVA FICÇÃO

A obra faz parte da mostra “Kaws: New fiction”, que mistura os mundos virtual e o real. A exposição é composta de três camadas, explica o diretor artístico Hans Ulrich Obrist. “A exposição física na Serpentine Gallery, com pinturas e esculturas, depois os elementos de realidade aumentada e também a Serpentine Gallery no Fortnite”, afirma, referindo-se ao popular videogame.





Cerca de 400 milhões de seguidores do jogo da Epic Games têm acesso à réplica exata do museu dentro do videogame, a qual podem visitar com seus avatares para ver as obras.





A Epic Games colaborou de forma similar com cantores de renome internacional para que ofereçam shows dentro do jogo. “Porém, é a primeira vez que o Fortnite colabora com as artes visuais, com uma galeria pública”, diz Obrist.





Embora considere “muito diferente” ver uma exposição em um videogame e apreciá-la fisicamente, ele acredita que as experiências são complementares, sobretudo porque muitos visitantes não familiarizados com o mundo dos games podem se interessar por eles e vice-versa.





“Para nós, trata-se de chegar a públicos muito diferentes e criar um diálogo transgeracional”, acrescenta.”





“A idade média dos jogadores do Fortnite é muito menor do que a do visitante médio do museu”, destaca Hans Ulrich Obrist, dizendo esperar que a nova geração se aproxime da galeria.



O projeto deve atingir um público que provavelmente seja 10 vezes maior do que o da Bienal de Veneza, afirma o comissário da exposição, Daniel Birnbaum.





Para o artista Brian Donnelly, o Kaws, esse interesse fará com que seu trabalho se torne mais acessível. “Me interessa saber que minha obra pode ser vista por uma criança na Índia e também em Londres. É fascinante”, afirma o pintor e escultor, de 47 anos.





“Uma comunidade tão grande vai poder ir ao museu, ver essas pinturas e esculturas”, comemora o ex-grafiteiro, convertido em artista visual. “No caso de algumas crianças, será a primeira vez que se sentirão confortáveis dentro de uma exposição.”









Brian Donnelly, o Kaws, posa ao lado de uma de suas esculturas na Serpentine Gallery, em Londres (foto: Tolga Akmen/AFP)

Os personagens estilizados com cabeça de caveira de Kaws já percorreram o mundo em instalações gigantes e produtos promocionais. Agora poderão atrair o público mais jovem do Fortnite com seu aspecto pop, acessível e colorido.

SEM LUTA E TIROS

Kaws, que colabora pela segunda vez com o Fortnite, explica que suas obras serão expostas no “creative hub”, modo específico do game, distanciado das partidas, em que jogadores lutam para ser o último sobrevivente.





“Não haverá tiroteios na exposição”, brinca, assegurando que a comunidade de jogadores é “diferente do que pensamos”. Mas admite: “é difícil dizer” se a garotada vai realmente parar para apreciar suas obras dentro do game.





“Se você leva uma criança de 11 anos a um museu tradicional, não sabe se ela vai olhar as obras. É a mesma coisa”, assegura Kaws.