Antonio Nóbrega faz show gratuito, no CCBB, para celebrar Ariano Suassuna

A exposição “Mostra Movimento Armorial 50 anos”, que está em cartaz no CCBB-BH (Praça da Liberdade, 450), segue com nova programação até 25 de fevereiro. O público poderá conferir apresentações de música, dança, literatura, teatro e artes visuais, que mostram as várias faces do movimento e o universo de Ariano Suassuna.Nesta quinta-feira (20/1), Antonio Nóbrega apresenta “Um recital para Ariano”, das 20h às 22h, com entrada gratuita. O multiartista – que integrou, na origem, o Quinteto Armorial – é apontado pelo curador Antônio Madureira como a síntese da arte e da estética Armorial.O espetáculo é composto de romances, poemas, martelos agalopados e toques instrumentais marcados, sobretudo, pelo espírito do sertão, região que inspirou Ariano e o Movimento Armorial.A viagem de “Um recital para Ariano” será entremeada por falas, reflexões e histórias que marcam a convivência entre ambos e, sobretudo, refletem a visão de Nóbrega sobre o “Cavaleiro da Alegre Figura Ariano Suassuna”, como ele gosta de se referir ao mestre. A apresentação será no Teatro I do CCBB e os ingressos podem ser retirados em bb.com.br/cultura. Informações: (31) 3431-9400.