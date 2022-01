Especial do stand up mineiro começa nesta quinta (20/1), no Shopping Cidade

Thiago Carmona diz que humoristas lutam para construir sua carreira em Minas (foto: Maria Clara Lacerda/divulgação)

Dezoito humoristas vão se revezar no palco do espaço alternativo montado no Shopping Cidade, no Centro de BH, com a missão de arrancar gargalhadas do público. Promovida pela Campanha de Popularização do Teatro e Dança, a mostra especial de stand up começa nesta quinta-feira (20/1) e vai até 18 de fevereiro, com sessões às quintas e sextas. Dezoito humoristas vão se revezar no palco do espaço alternativo montado no Shopping Cidade, no Centro de BH, com a missão de arrancar gargalhadas do público. Promovida pela Campanha de Popularização do Teatro e Dança, a mostra especial de stand up começa nesta quinta-feira (20/1) e vai até 18 de fevereiro, com sessões às quintas e sextas.





NEM TANTO IMPROVISO ASSIM

“Muitas piadas acabam nascendo no palco, esse pouquinho de improviso, mas tudo é mais preparado do que improvisado”, revela Carmona. Ele faz parte do grupo Desculpa Qualquer Coisa, presente na programação da campanha também com a peça “Desculpa, não estamos na TV”.





O humorista vive expectativa em relação à recepção das pessoas neste momento em que a pandemia ganha força, impulsionada pela variante ômicron.





“O público mineiro é muito bom. Ele gosta de rir, ele gosta de escutar caso e de contar caso. É muito receptivo, acolhe muito. Ele vai (ao espetáculo), comparti- lha. Não tenho nada a reclamar, mas a gente tem de ver agora, né?”, comenta, a respeito do novo avanço da COVID-19.





Nesta quinta-feira, subirão ao palco Thiago Carmona, Joel de Carvalho, Thiago Souza e Leonardo de Castro. Na sexta (21/1), será a vez de Edgar Quintanilha, João Basílio e Rubens Ramalho. Na próxima semana, vão se apresentar Thiago Comédia, Paloma Santos, Everton Lima e Rafael Mazzi (27/1), seguidos por Daniel Gerth, Bruno Berg e Rossini Luiz (28/1).





A mostra especial é uma das novidades desta edição da campanha de popularização, com o propósito de divulgar o trabalho dos comediantes mineiros. Carmona diz que há grande interação entre os artistas do stand up, que lutam para formar público no estado.





“A maior parte não está querendo ir para São Paulo. Acho que é a única profissão em que isso acontece. Eu fiz publicidade, o publicitário quer ir pra São Paulo. O cara da área de gestão de pessoas quer ir para São Paulo”, brinca. “Não estou criticando quem quer ir para lá, porque o mercado é muito maior. Mas nós, humoristas, queremos construir uma carreira aqui em Minas.”

COMPETIÇÃO DESCARTADA

A união dos profissionais ajuda a consolidar a cena mineira, acredita ele. “Stand up não compete com uma peça, por exemplo. É como falar que o teatro compete com o cinema. São artes completamente diferentes, não precisa deixar de ver uma para assistir à outra”, comenta.





Resumindo, atores e humoristas estão no mesmo barco. “No nosso show, a gente está sempre falando da campanha, das peças, de outros parceiros do teatro que estão juntos conosco”, garante Thiago Carmona.





MOSTRA ESPECIAL DE STAND UP COMEDY

Shopping Cidade (Estacionamento G5), Rua Tupis, 337, Centro. Às quintas e sextas-feiras, às 21h. Até 18 de fevereiro. Ingressos a partir de R$ 20, nos postos da Campanha de Popularização do Teatro e Dança. Programação completa: www.vaaoteatromg.com.br