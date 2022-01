Gosta de saber sobre os babados da Família Real?

Harry é vivido por Jordan Dean e Sydney Morton interpreta Meghan Markle em "Harry & Meghan: Escapando do palácio" (foto: LIFETIME/divulgação)

Neste sábado (15/1) e domingo (16/1), o Lifetime apresenta o especial “Fim de semana real”, com destaque para a estreia de “Harry & Meghan: Escapando do palácio”, amanhã, às 21h. Hoje, a sessão, também às 21h, retrata o príncipe Harry e Meghan Markle em “Harry & Meghan: Primeiro ano de casados”. A produção mostra como o casal real, interpretado por Charlie Field (“Genius”, “Poldark”) e Tiffany Smith (“Geeking out”, “Jane the virgin”), vive os desafios e alegrias de viver com a Família Real britânica. Além disso, eles têm de combinar a educação, cultura e os valores de cada um para honrar as tradições da monarquia, sem abrir mão de sua individualidade.



Neste sábado (15/1) e domingo (16/1), o Lifetime apresenta o especial “Fim de semana real”, com destaque para a estreia de “Harry & Meghan: Escapando do palácio”, amanhã, às 21h. Hoje, a sessão, também às 21h, retrata o príncipe Harry e Meghan Markle em “Harry & Meghan: Primeiro ano de casados”. A produção mostra como o casal real, interpretado por Charlie Field (“Genius”, “Poldark”) e Tiffany Smith (“Geeking out”, “Jane the virgin”), vive os desafios e alegrias de viver com a Família Real britânica. Além disso, eles têm de combinar a educação, cultura e os valores de cada um para honrar as tradições da monarquia, sem abrir mão de sua individualidade.





O isolamento de Meghan, a discriminação racial e social, o receio de que a nova duquesa de Sussex tivesse o mesmo fim trágico e precoce de Lady Diana são alguns dos motivos apontados para que Harry tomasse essa decisão, chocando a Família Real e o mundo.

Já a estreia de “Harry & Meghan: Escapando do palácio”, neste domingo, dramatiza os acontecimentos que levaram o casal a se afastar dos deveres da monarquia britânica após o nascimento do filho Archie, e se mudar de país.O isolamento de Meghan, a discriminação racial e social, o receio de que a nova duquesa de Sussex tivesse o mesmo fim trágico e precoce de Lady Diana são alguns dos motivos apontados para que Harry tomasse essa decisão, chocando a Família Real e o mundo.

A entrevista bombástica do casal para a apresentadora Oprah Winfrey e momentos felizes dos dois, ao lado dos filhos Archie Harrison e da pequena Lilibet Diana, também são retratados no filme. Harry é vivido por Jordan Dean (“O justiceiro”) e Sydney Morton (“Ela quer tudo)” interpreta Meghan Markle. Também no elenco, Jordan Whalen (Príncipe William), Laura Mitchell (Kate Midletton), Steve Coulter (Príncipe Charles), Deborah Ramsay (Camilla Parker Bowles) e Bonnie Soper (Princesa Diana).