Brasil está fora da disputa na categoria filme internacional do Oscar

Os cinco finalistas serão anunciados em 8 de fevereiro (foto: Pixabay/Divulgação) O Brasil ficou fora da disputa pela categoria de melhor filme inernacional do Oscar 2022. Nesta terça-feira (21/12), a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou a lista dos 15 concorrentes que avançam para a próxima fase da votação. São eles:

"Grosse Freiheit" ("Great freedom", em inglês) - Áustria

"Un monde" ("Playground", em inglês) - Bélgica

"Flugt" ("Flee", em inglês) - Dinamarca

"Hytti nro 6" (""Compartment No. 6", em inglês) - Finlândia

"O Homem Ideal" - Alemanha

"DìriÐ" ("Lamb", em inglês) - Islândia

"Um herói" - Irã

"The Hand of God"/A Mão de Deus" - Itália

"Doraibu mai kâ" ("Drive my car", em inglês) - Japão

"Colmeia" - Kosovo





"Reze pelas Mulheres Roubadas" - México

"Verdens verste menneske" ("The Worst Person in the World", em inglês) – Noruega

"Plaza Catedral" - Panamá

"El buen patrón" ("The good boss", em inglês) – Espanha

BRASIL FICOU FORA

O longa brasileiro "Deserto particular", de Aly Muritiba, não foi selecionado. De acordo com o portal “Terra”, os membros da organização de Hollywood que tiverem assistido aos 15 filmes escolhidos poderão participar de uma segunda rodada de votação, que será realizada entre 27 de janeiro e 1º de fevereiro de 2022.

Os cinco finalistas serão anunciados em 8 de fevereiro. A 94ª cerimônia do Oscar está prevista para 27 de março.