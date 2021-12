Horóscopo do dia (22/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Ceres retrógrada em Touro

Ceres entra em movimento retrógrado em Touro. Será preciso revisar se estamos nos nutrindo de conforto, prazer, riqueza e de tudo aquilo que tenha valor para nós. É preciso repensar nossos talentos e valores. Organizar, reciclar e aperfeiçoar nossos espaços físicos e bens materiais. Reorganizar alimentação e cuidados práticos a partir da escuta interior.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Momento para se revisar como cuida de sua vida financeira e bens materiais. Bom momento para dar aquela faxina, reciclar, doar e organizar seus pertences. Rever e modificar a nutrição conciliando prazer e bem estar. Utilidade e prazer devem ser unidos. Lapidação das arestas em termos de talentos e autovalorização. Trabalhar internamente pelo florescimento material.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Ceres entra em retrogradação no seu signo (solar ou ascendente), trazendo a vibração desta mãe terra para dentro de você. Busque lapidar as arestas no cuidado para consigo mesmo e com os outros, muito em especial no sentido prático. Excelente período para se resgatar o contato com culinária, jardinagem, cerâmica ou qualquer outra atividade que tenha respaldo prático.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este período lhe pede revisão e cuidado com sua vida emocional e espiritual. Há necessidade de se lapidar algumas arestas emocionais e subconscientes, muito em especial na autovalorização e relação com a vida material. Dedique mais tempo ao cuidado com seu emocional, nutrindo o que haja de melhor na sua sensibilidade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Momento para revisar com usa de instinto materno em prol de todos. Busque dentro de si os recursos e a maneira como cuida de amigos, grupos e mesmo para desconhecidos. A nutrição virá da conexão saudável com o que há de bom na humanidade, mas você deve primeiro achar isto dentro de si mesmo. Momento para lapidar arestas com amigos, grupos e causas, levando a parte prática em consideração.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este será um período para reavaliar o valor de sua carreira e trabalho. Reveja como cumprir seu papel com dedicação e esforço. Busque ter medidas mais práticas tanto no profissional quanto em outros setores da vida. Sua dedicação ao florescimento de sua carreira será intensa, mas deve buscar recursos internos primeiro. Papel de mãe reforçado, mas deve reavaliar a maneira como o exerce.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este período lhe traz revisão de objetivos, em especial os práticos. Estará enxergando as possibilidades de maneira mais concreta e pragmática, mas deve refinar a busca. A dedicação material ligada ao espiritual se faz alta. Lapidação e refinamento de princípios e crenças. Estará se nutrindo das muitas possibilidades de expansão e também do contato com a natureza.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este período lhe pede maior refinamento e lapidação de emoções profundas. Será preciso aparar arestas de ciúmes e outros sentimentos tóxicos. Tenha um olhar mais pragmático neste sentido. Menos idealização na vivência afetiva e sexual, mais realismo. Busque entender suas necessidades afetivas e/ou sexuais como nutrição instintual e energética, refinando suas escolhas de troca energética e física.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este período lhe pede lapidação de como se nutre do contato com o outro. Busque vivências práticas com os parceiros. Nutrição e afeto demonstrados em ações práticas. Também pede um refinamento e lapidação das relações como um todo. Busque abrir mais espaço para a visão realista que os outros tem a lhe oferecer. Repensar rotinas conjuntas.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período lhe pede lapidação e refinamento de sua capacidade de trabalho e serviço. Busque internamente como se dedicar aos serviços prestados com eficiência, persistência e solidez. Momento para lapidar e melhorar sua vida profissional. Também será muito proveitoso reorganizar as tarefas domésticas, assim como os cuidados com o corpo, saúde e alimentação. Busque estar presente na vida material, mas se ouvindo antes de tudo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este será um período para refletir e repensar como se nutre de ser quem você é. Estará florescendo em criatividade prática quanto mais ouvir a si mesmo e suas necessidades reias. Aqui é preciso lapidar algumas arestas da própria expressão para que seja sua melhor versão. Busca por ser mais uma figura “mãe terra” provedora e fértil. Lapidação e senso crítico para com obras criativas.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período lhe pede revisão nos cuidados para com a vida pessoal e familiar. Arrume sua casa, organize o que for preciso e resolva pendências. Seu senso materno e prático estará em alta e lhe motivará a trabalhar neste sentido. Se nutra também da vivência de suas emoções pessoais e do afeto generoso. Reorganização do lar e de questões práticas neste sentido.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este é um momento de revisão no sentido intelectual. Será preciso aparar as arestas das ideias a partir de um senso mais pragmático e realista. O ambiente imediato lhe pede espírito de serviço, boa vontade e cuidados, mas se escute primeiro antes de tomar qualquer decisão. Revisão na relação com irmãos, vizinhos, familiares e conhecidos. Fale somente o necessário.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.