''Parece pausa, mas é travessia'' reúne versos pandêmicos de Sabrina Abreu

Sabrina Abreu fez poesia durante o isolamento social em seu apartamento, na capital paulista (foto: Gulliver/divulgação)







“No isolamento, uma estrela cadente surge quando o último vizinho apaga a última luz acesa no prédio da frente. Faça um pedido.”









Com suas “Notas isoladas”, ela compôs o diário visual que mobilizou pequena comunidade virtual e gerou até palestra no evento TEDxSãoPaulo. Por meio de 400 mensagens postadas no Instagram, Sabrina buscou compreender e capturar a alma destes tempos estranhos assombrados pela COVID-19.





Solitária, mas nem tanto (conquistou 7,5 mil leitores), a jornada da mineira rendeu o livro “Parece pausa, mas é travessia”, que será lançado nesta segunda-feira (20/12), das 18h às 21h, no Grande Hotel Ronaldo Fraga.





Das quatro centenas de posts, 150 foram organizados de forma a compor uma narrativa. Há de tudo um pouco: esperança, assombro, tragédia, desencanto com a política, indignação com a incompetência das autoridades para esclarecer o assassinato de Marielle Franco e, claro, solidão. “Sinto saudade de você – mas não se empolgue. Sinto saudade até do elevador”, escreveu Sabrina, no auge da pandemia. Quem nunca?

(foto: Gulliver/divulgação)

“Já havia escrito livros e muitas matérias para a imprensa, inclusive para o Estado de Minas, mas aquela experiência foi diferente”, conta a jornalista. “Eram 3 mil leitores, mas esse número dobrou e depois chegou a 7,5 mil.”





Pode parecer pouco quando se fala de internet, mas essa turma de amigos deu “um gás” durante aqueles dias difíceis, diz Sabrina. “Foi muito legal, o pessoal muito engajado, as pessoas compartilhando. Elas eram a minha companhia.”





O último post foi para o Instagram quando Sabrina se vacinou, em 9 de julho, dia do aniversário de São Paulo. Até o cartão de vacinação fez parte do micropoema: “Tem dia que é esperança/ Tem dia que é chegança”.





Em “Parece pausa, mas é travessia”, o projeto gráfico de Beatriz Albernaz, autora da capa e das ilustrações, é a releitura dos textos de Sabrina. Há sutilezas espalhadas nas páginas. Delicadezas que chegam como antídoto a estes tempos de intolerância e brutalidade – presenciais e virtuais.





Radicada em São Paulo há cinco anos, a jornalista e escritora belo-horizontina lançou seis livros – entre eles, “A voz do Alemão” (nVersos, 2013), parceria com o líder comunitário carioca Rene Silva, e o romance “O último kibutz” (Simonsen, 2017).

(foto: Gulliver/divulgação)

“CORAÇÃO DE GALINHA”

O próximo projeto literário de Sabrina Abreu é parceria com o estilista Ronaldo Fraga. Chama-se “Memórias de um estilista coração de galinha”. Inspirado em “Conversas com Woody Allen”, será lançado no ano que vem pela Editora Autêntica.





O livro traz histórias de vida e de ofício de Ronaldo. Entrevistado por Sabrina, ele relembra sua trajetória, conta causos e comenta cada desfile que criou.





“PARECE PAUSA, MAS É TRAVESSIA”