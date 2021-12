Caetano Veloso é o convidado do ''Roda viva'' desta segunda-feira (20/12)

Hoje é dia de Caetano Veloso. O cantor e compositor será entrevistado nesta segunda-feira (20/12) no especial de Natal do “Roda viva”, que começa às 22h na TV Cultura, com transmissão na Rede Minas.Há 25 anos, ele foi ao programa, falou sobre sua trajetória e declarou: “Droga deveria ser livre e desencorajada, porque você acaba com o valor que isso tem para o tráfico e acaba com esse moralismo imbecil”.Comandada por Vera Magalhães, a atração terá a seguinte bancada de entrevistadores: Luiz Antonio Simas, professor e escritor, Adriana Couto (TV Cultura), Mariliz Pereira Jorge (Folha de S. Paulo), Maria Fortuna (O Globo), Leonardo Lichote (crítico musical) e Ademir Correa (Rolling Stone Brasil).Este ano, Caetano lançou “Meu coco”, primeiro álbum de inéditas depois de “Abraçaço” (2012). Uma das novas canções é “Não vou deixar”, recado direto do baiano para Jair Bolsonaro. A letra diz assim: “Não vou deixar, não vou/ Não vou deixar/ Você esculachar/ Com a nossa história (…) Apesar de você dizer que acabou/ Que o sonho não tem mais cor/ Eu grito e repito: Eu não vou!”.Em sua última entrevista ao programa, Caetano comentou: “A gente não sabe para onde o mundo poderá andar”. Vinte e cinco anos depois, o mundo, certamente, vai render muito assunto no “Roda viva”.