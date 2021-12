Com direção de Chico Pelúcio, ''Corações trapezistas'' estreia no YouTube

''Corações trapezistas'' é o novo trabalho do Circo Sufoco (foto: Lina Mintz/DIVULGAÇÃO)

Um avô e seu neto viajam pelo país levando, de cidade em cidade, a magia da arte circense. Duas gerações de palhaços convivendo com as memórias do passado e as dificuldades dos dias atuais. De um lado, o avô ansioso por reviver os momentos de glória. Do outro, seu neto desejoso por caminhos mais prósperos.Essa é a sinopse de “Corações trapezistas”, espetáculo de rua que faz homenagem aos circos tradicionais, que atualmente lutam para sobreviver no Brasil. A estreia da peça, com direção de Chico Pelúcio, ocorre em formato virtual e ela estará disponível gratuitamente até 18 de janeiro pelo canal YouTube.com/CircodoSufoco. A expectativa é de que espetáculo presencial estreie ainda no primeiro semestre de 2022.