Série documental mostra a rotina estressante das Spice Girls

A trajetória do Spice Girls, um dos grupos femininos mais bem-sucedidos do pop, será tema da série que estreia nesta terça-feira (14/12), às 23h30, no GNT.Com três episódios, o documentário foi exibido pelo Channel 4 na Inglaterra, em setembro deste ano. Geri Halliwell, Victoria Beckham, Emma Bunton, Mel B e Mel C viveram a roda-viva imposta pela fama, enquanto cumpriam a maratona de compromissos sob holofotes da mídia e da milionária indústria de fofocas. O seriado mostra como as garotas lidaram com o cansaço, distúrbios alimentares, misoginia e escândalos.