Monarco, presidente de honra da Portela, morreu neste sábado (11) (foto: Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Morreu neste sábado (11) o presidente de honra da Portela e símbolo do samba, Monarco, aos 88 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela família do sambista.

Em novembro, Monarco havia sido internado no Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, para fazer uma cirurgia no intestino. Ainda não há informações sobre o velório e o enterro do cantor e compositor.