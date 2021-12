Catálogo da Netflix em dezembro tem lançamento de 'filmões'

"Não olhe para cima", drama científico de Adam McKay com elenco estelar, tem lançamento previsto para o próximo dia 24 (foto: Netflix/Divulgação)

Este mês de dezembro será marcado por grandes estreias cinematográficas no catálogo da Netflix. Além das habituais comédias de Natal, a plataforma de streaming lançará títulos aguardados, como "Não olhe para cima", de Adam McKay, estrelado por Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, e "Imperdoável", de Nora Fingscheidt, com Sandra Bullock.









"Imperdoável", por sua vez, está programado para entrar no catálogo na próxima sexta-feira (10/12) e acompanha uma mulher condenada por assassinato que, após sair da prisão, decide ir à procura da irmã que ela não vê desde que foi presa.





A lista de grandes estreias cresce com "A filha perdida", adaptação do romance homônimo de Elena Ferrante, que estreia no dia 31. Protagonizado por Olivia Colman, o longa é sobre uma mulher que, durante as férias, desenvolve uma obsessão por uma jovem mãe hospedada nas proximidades de seu hotel, o que traz à tona lembranças do passado. O filme marca a estreia da atriz Maggie Gyllenhaal como diretora e tem Dakota Johnson, Peter Sarsgaard e Paul Mescal no elenco.





No próximo dia 15, estreia "The hand of god – A mão de Deus", filme que rendeu ao cineasta italiano Paolo Sorrentino o Prêmio Especial do Júri na mais recente edição do Festival de Veneza. Com tintas autobiográficas, o filme trata de um jovem em Nápoles, na década de 1980, quando Diego Maradona jogou na cidade e se tornou um ídolo para os habitantes locais.

Benedict Cumberbatch e Jesse Plemons interpretam irmãos fazendeiros em "O ataque dos cães", premiado longa de Jane Campion (foto: Netflix/divulgação)



WESTERN

Outro filme que também foi laureado em Veneza já pode ser visto no catálogo da Netflix. "Ataque dos cães", que rendeu à neozelandesa Jane Campion o prêmio de direção, é um western atípico, situado na Montana dos anos 1920, com uma trama familiar que envolve os irmãos fazendeiros Phil (Benedict Cumberbatch) e George Burbank (Jesse Plemons), a viúva Rose Gordon (Kirsten Dunst) e seu filho adolescente Peter (Kodi Smit-McPhee).





Já a comédia nacional "Lulli", estrelada por Larissa Manoela e dirigida por César Rodrigues, estreia no próximo dia 26. Com roteiro assinado por Thalita Rebouças e Renato Fagundes, o filme conta a história de uma jovem estudante de medicina que, após sofrer um acidente, começa a ouvir os pensamentos das pessoas.





Entre os filmes de Natal estão os já disponibilizados "Um crush para o Natal" e "David e os duendes de Natal". Nesta terça-feira (7/12), estreia "A família Noel 2". Nas próximas semanas, a Netflix lança "Uma esposa de Natal" e "Um brinde ao Natal: Luzes da cidade" (16/12), "Natal, mas pouco" (21/12) e "Tudo menos Natal" (24/12).





SÉRIES

A lista de séries originais que desembarcam no serviço de streaming neste mês conta com 18 títulos, e o grande destaque são as continuações de séries de sucesso, como é o caso da segunda temporada de "The witcher", estrelada por Henry Cavill, que estreia no dia 17.





A comédia "Emily em Paris", protagonizada por Lily Collins, também ganha uma segunda leva de episódios, a partir do dia 22. No dia 31, estão programadas as estreias da quarta temporada de "Cobra kai" e a sexta de "Queer eye", assim como a primeira de "Fique comigo", baseada no livro homônimo de Harlan Coben.





Na seara dos documentários, a Netflix estreia na próxima quinta-feira (9/12) "É o amor: Família Camargo", produção que irá mostrar momentos da intimidade de Zezé Di Camargo e sua filha Wanessa, que se juntam para produzir um novo álbum.





No dia 29, estreia "Cena do crime – O assassinato da Times Square", nova parte da série documental sobre crimes contemporâneos que têm relações com locais supostamente assombrados.





"A filha perdida" é a adaptação do romance homônimo da italiana Elena Ferrante, assinada pela atriz Maggie Gyllenhaal (foto: Netflix/divulgação)



CONTROLE REMOTO

Confira as principais novidades da Netflix em dezembro:





FILMES

"A família Noel 2" (7/12)

"O menino de Asakusa" (9/12)

"Mais que demais para mim" (10/12)

"Próxima parada: Lar doce lar" (10/12)

"Imperdoável" (10/12)

"The hand of god - A mão de Deus" (15/12)

"Uma esposa de Natal" (16/12)

"Um brinde ao Natal: Luzes da cidade" (16/12)

"Natal, mas pouco" (21/12)

"Victoria e mistério" (24/12)

"Tudo menos Natal" (24/12)

"Lulli" (26/12)

"Não olhe para cima" (24/12)

"A filha perdida" (31/12)





SÉRIES

"Titãs" - Temporada 3 (08/12)

"Inspetora Koo Kyung Yi" (11/12)

"Tampa Bay à venda" (15/12)

"Elite histórias breves: Phillipe Caye Felipe" (15/12)

"The witcher" - Temporada 2 (17/12)

"Elite histórias breves: Samuel Omar" (20/12)

"Emily em Paris" - Temporada 2 (22/12)

"Elite histórias breves: Patrick" (23/12)

"Nosso eterno verão" (24/12)

"Café com aroma de mulher" (29/12)

"Gente ansiosa" (29/12)

"Kitz" (30/12)

"Cobra kai" - Temporada 4 (31/12)

"Queer eye" - Temporada 6 (31/12)

"Fique comigo" (31/12)





DOCUMENTÁRIOS

"É o amor: Família Camargo" (9/12)

"O fascinante mundo dos corais" (16/12)

"Cena do crime - O assassinato da Times Square" (29/12)