"O cravo e a Rosa" estreia novo horário de novelas da Globo

No ano em que se celebra os 70 anos da telenovela no Brasil, a Globo estreia em sua grade de programação um novo horário destinado ao gênero. A partir desta segunda-feira (6/12), o sucesso “O cravo e a rosa”, de Walcyr Carrasco, com direção-geral de Walter Avancini e Mário Márcio Bandarra, volta a ser exibida, de segunda a sexta-feira, após o “Jornal hoje”. Comédia romântica inspirada no clássico “A megera domada”, de William Shakespeare, e com referências do folhetim “O machão”, de Ivani Ribeiro, a trama é ambientada na São Paulo dos anos 1920 e narra o tumultuado romance entre o rude caipira Julião Petruchio (Eduardo Moscovis) e a geniosa Catarina Batista (Adriana Esteves), mulher rica e moderna, com ideais feministas.



Filha do banqueiro Nicanor Batista (Luís Melo), Catarina é conhecida como ‘‘fera’’ por botar todos os seus pretendentes para correr. “Foi um trabalho especialmente importante para mim e uma das novelas mais lindas de que já participei", declarou Adriana. "A novela é muito bem escrita, baseada num grande clássico, bem dirigida e com um elenco primoroso. Adorei saber que iria voltar', afirmou Moscovis. Além da história central, a novela conquistou o público com as tramas paralelas e diversos personagens carismáticos, repletos de humanidade.



O triângulo amoroso entre a irmã de Catarina, Bianca (Leandra Leal), o professor Edmundo (Ângelo Antônio) e o interesseiro Heitor (Rodrigo Faro), inspirado na peça “Cyrano de Bergerac”, escrita em 1897 pelo francês Edmond Rostand, também movimenta os capítulos. A relação do submisso Cornélio (Ney Latorraca) com a dissimulada e ambiciosa Dinorá (Maria Padilha) garantem, da mesma forma, momentos impagáveis. Josefa (Eva Todor), Calixto (Pedro Paulo Rangel) Marcela (Drica Moraes) e Joaquim (Carlos Vereza) também são destaques do elenco.