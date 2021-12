Camila Pitanga se apresenta na 8ª Temporada de Teatro de Sete Lagoas

A 8ª Temporada de Teatro de Sete Lagoas recebe neste domingo (5/12) uma apresentação teatral da atriz Camila Pitanga. A artista vai participar do evento com a peça “Matriarquia (Em processo)”, mas não vai visitar a cidade mineira: a apresentação ocorre em formato on-line.

O espetáculo tem a classificação de 12 anos, é um drama, que será apresentado ao vivo, direto de Recife (PE), local onde a atriz está no momento, através do canal do YouTube da Preqaria Cia de Teatro. A apresentação será às 19h e pode ser acompanhada de forma gratuita e com tradução em libras.

Após a peça, vai acontecer ainda um bate-papo, pelo Google Meet, com a atriz. As pessoas vão poder entrar e comentar sobre o espetáculo: o link será disponibilizado nos comentários da transmissão.

O espetáculo

Criado por Camila Pitanga, em parceria com a preparadora vocal Lúcia Gayotto, a dramaturga e roteirista Dione Carlos e a diretora Cristina Moura, Matriarquia é um encontro de mulheres, entre percepções e experiências, vivenciadas ao longo da pandemia. E é deste encontro – ou “sistema social liderado por mulheres” – que o trabalho surge.

Pensada como “poema cênico musical performático”, a atriz, acompanhada do musicista Luiz Gayotto, interpreta a agente de saúde Stela. Uma mulher que, submetida a um constante estado de vigília, passa a ter delírios auditivos, reencontrando a própria mãe no fundo de suas memórias e dialogando com a filha, momento em que a narrativa da personagem atravessa e conecta-se às memórias da própria atriz.

“Matriarquia é sobre o encontro dessas mulheres, é sobre o meu encontro com minhas vivências e percepções, bem como minha experiência neste mundo que atravessa uma pandemia”, explica Camila Pitanga.

A 8ª temporada de Teatro é realizada através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Cimento Nacional.

Programação:

“Matriarquia (Em Processo)”, com Camila Pitanga

Domingo (5/12), às 19h

Bate-papo logo após a transmissão do espetáculo, o link da conversa será disponibilizado no canal do YouTube.