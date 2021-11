Cordisburgo recebe sessões gratuitas de filmes nesta quinta e sexta-feira

Os curtas serão exibidos em frente ao CAT, em Cordisburgo; não será necessário retirada de ingressos, mas, segundo os organizadores, as sessões estão sujeitas à lotação do espaço (foto: Coletivo Noite de Cinema)

A cidade de Cordisburgo, na Região Central do estado, recebe nesta quinta e sexta-feira (2 e 3/12), ações do projeto Cine Clube Social, que vai realizar oficinas de introdução ao audiovisual e fotografia, além das exibições de curtas nacionais de classificação livre.



As atividades serão realizadas no Centro de Atendimento ao Turista (CAT) e serão gratuitas e abertas à comunidade.

Serão exibidas quatro sessões ao todo, divididas entre a quinta e a sexta-feira, com uma sessão às 18h e outra às 20h, em frente ao CAT (Avenida Padre João, 622). Se chover, o evento será direcionado para dentro do estabelecimento.

Em cada sessão, serão exibidos os curtas: "O Melhor Som do Mundo", "4 Bilhões de Infinitos", "Teoria de um Planeta Estranho" e "Retirada para um Coração Bruto". Não será necessário retirada de ingressos, mas, segundo os organizadores, as sessões estão sujeitas à lotação do espaço.

As oficinas serão realizadas no auditório do CAT. Serão duas turmas de Introdução ao Audiovisual, uma na quinta e outra na sexta-feira, de 8h às 11h30. E duas turmas de Introdução à Fotografia, também uma na quinta e outra na sexta-feira, das 14h às 18h.



As inscrições são gratuitas e devem ser feitas com antecedência no próprio local.

De acordo com os organizadores, todos os protocolos sanitários serão seguidos, como o distanciamento das cadeiras durante as sessões de cinema, o uso de máscaras e também terá distribuição de álcool em gel para o público.