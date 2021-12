Horóscopo do dia (30/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Cura expansiva

O Sol em Sagitário faz trígono a Quíron em Áries. O dia de hoje nos possibilita a compreensão clara de dores e feridas. Em especial as dores ligadas à negação de si próprio e suas necessidades pessoais. Enxergue tudo sob um ponto de vista mais amplo e otimista para se curar.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A clareza de seus princípios e crenças lhe facilita a cura de agir conforme aquilo que se acredita. Sua fé será uma força que renovará também sua crença em si mesmo, na capacidade de agir, ser, lutar e progredir. O dia facilita o entendimento de como negou a si mesmo e como curar essa ferida. Reconexão com seus princípios, fé e direcionamento pessoal.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A clareza de suas emoções lhe facilita a cura de questões subconscientes. Enxergará com mais clareza aquilo que sente, quais questões emocionais são incômodas. Tente enxergar tais esferas da vida com um olhar mais desapegado e livre. Busque entender suas motivações e como pode ser mais autêntico na expressão afetiva. Busca por libertação emocional.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A sua consciência social estará muito ampliada neste período. Feridas ligadas à falta de individualidade no contexto das relações são curadas pelo senso de ponderação e resignificação. Parcerias e amizades pedem cura a partir de um senso de honestidade e transparência. Parcerias que trazem liberdade e crescimento.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A consciência de sua força de trabalho e capacidade de servir e ser útil auxilia na cura de seu senso de autonomia, autoridade e profissionalismo. Seus talentos e habilidades lhe facilitam reconhecer que pode e deve se bancar, ser dono de seu caminho e fazer a vida material acontecer. Cura do próprio direcionamento na carreira e na vida material.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A consciência de ser quem você é de verdade está alta e lhe permite curar seu senso de fé, expansão e otimismo. A energia de hoje lhe facilita enxergar que sua vida deve ser pautada na força de seus princípios, na sua ética e naquilo que faz seu coração vibrar. Se permita brilhar e expandir. Reconexão com a fé no nível individual, facilitando a confiança em si mesmo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este período lhe coloca em contato consciente com suas emoções. Hoje, em especial, terá de lidar com feridas ligadas à sexualidade, emoções profundas, repressões e valores conjuntos. Terá mais clareza para se libertar com consciência de velhos padrões limitantes. Resignifique suas emoções. Partilhe, mas tenha respeito pelo seu espaço e limite pessoais também.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Feridas ligadas aos relacionamentos, parcerias e casamento são ativadas hoje e devem ser curadas. Isso se dará, em especial, pela comunicação aberta e honesta. A vida lhe pede agora um relacionar sem máscaras. Aprenda a comunicar aquilo que é importante e não aquilo que é agradável ao outro. Honestidade para funcionar em conjunto.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A consciência de seu senso de valor próprio está expansiva neste período e lhe auxilia a curar as feridas ligadas ao trabalho, materialização e corpo físico. Use seus talentos para algo prático, parta para a ação, já que a energia de hoje lhe pede motivação material. Aceite seu corpo físico com amor e realismo. Entendimento que pode e merece ter uma vida material bem sucedida.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O Sol em seu signo (solar ou ascendente) continua lhe trazendo grande consciência de quem você é de verdade, quais seus princípios e motivações. Hoje esta energia lhe propicia a cura do seu lado criativo, da direção interior audaciosa e corajosa. Cura da espontaneidade de ser e se expressar em alta. Retomada da espontaneidade e força criativa.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A consciência de questões subconscientes lhe facilita a cura de feridas ligadas ao familiar, ao passado e sua vida íntima e emocional. Busque entender tais motivações e não fugir delas. Sua necessidade de ter autonomia no lar e na família é grande e agora está apto a usar o melhor disso, contanto processe suas emoções e seja honesto consigo mesmo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A consciência das realidades sociais e coletivas está alta para você neste período e hoje lhe facilita comunicar aquilo que se deve. Nem sempre o que temos a falar é agradável, mas é preciso que se lute e se comunique com honestidade. Use sua fala com sabedoria e assertividade, se pautando nos princípios justos.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A consciência de sua capacidade profissional lhe permite enxergar e curar seu senso de valor próprio. Estará mais inteiro na vida profissional e na sua posição de autoridade. Também não estará aceitando qualquer coisa. Se valorize através de suas capacidades e competências. Visibilidade profissional auxiliando na cura do senso de valor e materialização.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.