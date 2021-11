Aos 91 anos, morre Stephen Sondheim, gênio dos musicais dos EUA

Compositor foi homenageado por Barack Obama em 2015 (foto: Nicholas Kamm/AFP)

Famoso compositor de músicas da Broadway, Stephen Sondheim morreu nesta sexta-feira (26/11), aos 91 anos, em Nova York. A morte foi anunciada pelo seu advogado e amigo Richard Pappas, que afirmou que “a causa foi natural”.

Nesta quinta-feira (25/11), o compositor havia celebrado o Dia de Ação de Graças com um jantar entre amigos.

Suas obras mais famosas como compositor e letrista incluem "A funny thing happened on the way to the forum", "Company", "A little night music", "Follies" e "Sweeney Todd", bem como as letras para "West Side story" e "Gypsy".

Vários dos musicais de sucesso de Sondheim foram transformados em filmes, incluindo "Caminhos da floresta", estrelado por Meryl Streep, e "Sweeney Todd", com Johnny Depp. Uma nova versão cinematográfica de "Amor, sublime amor", para a qual Sondheim escreveu a letra da música de Leonard Bernstein, que vai estrear no próximo mês.





Sondheim ganhou em 1980 o Oscar pela canção "Sooner or later," cantada por Madonna, do filme "Dick Tracy". Em seu currículo, ainda há oito Grammys e nove prêmios Tony como melhor música.

Ele foi o compositor mais reverenciado e influente do teatro da última metade do século 20, ainda que não tenha sido o mais popular. Seus espetáculos, normalmente muito elogiados pela crítica, quase nunca foram grandes sucessos.

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, homenageou Sondheim nas redes: "Uma das luzes mais brilhantes da Broadway se apagou esta noite. Que ele descanse em paz".