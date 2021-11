Trailer de ''Euphoria'' indica novas crises para Rue na segunda temporada

Rue (Zendaya) vai enfrentar novas e complexas crises (foto: HBO/Divulgação)

A HBO anunciou a data de estreia da segunda temporada de “Euphoria” para 9 de janeiro de 2022. A aclamada série acompanha um grupo de adolescentes lidando com traumas, drogas, sexo e violência no ambiente do ensino médio. Ela se destaca por apresentar histórias nada convencionais, com personagens complexos e multifacetados, que revelam as contradições da sociedade norte-americana. A HBO anunciou a data de estreia da segunda temporada de “Euphoria” para 9 de janeiro de 2022. A aclamada série acompanha um grupo de adolescentes lidando com traumas, drogas, sexo e violência no ambiente do ensino médio. Ela se destaca por apresentar histórias nada convencionais, com personagens complexos e multifacetados, que revelam as contradições da sociedade norte-americana.













A segunda temporada começou a ser gravada em março do ano passado, mas foi interrompida pela eclosão da pandemia de COVID-19, adiando a aguardada estreia. A HBO confirmou o retorno do elenco original e a introdução de novos personagens, como Dominic Fike, Minka Kelly e Demetrius “Lil Meech” Flenory Jr. Um especial de dois episódios, ambientado após os eventos da primeira temporada, foi lançado no final do ano passado, para matar a saudade dos fãs.





O trailer da nova temporada de "Euphoria'', divulgado na última terça-feira (23/11), é bastante enigmático. Ao som de “Call me irresponsible” na voz de Frank Sinatra, a protagonista dança pela casa, até ser interrompida por sua irmã mais nova: “Rue, você está chapada?”.





O trecho revela a recaída da personagem nas drogas, após o rompimento com Jules. "Quando você é jovem, tudo parece tão permanente. Mas quando vai envelhecendo, acaba percebendo que nada é", diz Rue no trailer. A primeira temporada completa está disponível no HBO Max.



*Estagiário sob supervisão da editora Silvana Arantes