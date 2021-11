Indicações ao Grammy 2022 têm novas caras, recordes e ausências lamentadas

O pianista Jon Batiste, que já venceu o Oscar pela trilha de ''Soul'', lidera as indicações, com 11 (foto: Chris Pizzello/AFP)

A Academia de Gravação anunciou, nesta terça-feira (23/11), os indicados às 86 categorias do Grammy 2022, principal premiação da indústria musical. Dentro de uma infinidade de finalistas revelados por meio de uma live transmitida via redes sociais, um nome pouco conhecido do grande público se destaca: Jon Batiste, pianista responsável pela trilha sonora do filme "Soul", lançado pela Pixar em outubro de 2020. A Academia de Gravação anunciou, nesta terça-feira (23/11), os indicados às 86 categorias do Grammy 2022, principal premiação da indústria musical. Dentro de uma infinidade de finalistas revelados por meio de uma live transmitida via redes sociais, um nome pouco conhecido do grande público se destaca: Jon Batiste, pianista responsável pela trilha sonora do filme "Soul", lançado pela Pixar em outubro de 2020.















Das 11 indicações, oito foram para o álbum "We are" (2021) e três pela trilha sonora da animação "Soul", que já lhe valeu um Oscar. Mas não são poucas as barreiras que o músico terá de atravessar para sair do prêmio vitorioso. Uma delas é a lista de indicados, que ficou mais longa porque a Academia passou a nomear, neste ano, 10 artistas, e não mais oito, para as quatro categorias principais: álbum do ano, gravação do ano, canção do ano e artista revelação.





Na categoria álbum do ano, Batiste concorre com peixes grandes da indústria, como Taylor Swift ("Evermore"), Billie Eilish ("Happier than ever"), Kanye West ("Donda") e a dupla Tony Bennett e Lady Gaga ("Love for sale"), além dos novatos Lil Nas X ("Montero"), Olivia Rodrigo ("Sour"), Doja Cat ("Planet her") e H.E.R. ("Back of my mind").





Na categoria gravação do ano, a música "Freedom", de Batiste, concorre com hits como "Driver's license" (Olivia Rodrigo), "Peaches" (Justin Bieber), "Kiss me more" (Doja Cat), "Montero (Call me by your name)" (Lil Nas X), "Leave the door open" (Silk Sonic), "Happier than ever" (Billie Eilish), além de canções que não chegaram a viralizar, como "Right on time" (Brandi Carlile), "I get a kick out of you" (Tony Bennett e Lady Gaga) e "I still have faith in you" (Abba).



A cantora Olivia Rodrigo é a única artista que concorre nas quatro principais categorias: álbum, canção, gravação e artista revelação (foto: Mike Coppola / AFP)



BIEBER





Dos três, a cantora e compositora H.E.R. é quem carrega os números de vendas e no streaming mais baixos, o que não significa falta de talento. Antes de lançar o álbum "Back of my mind" (2021), ela foi reconhecida na última edição do Grammy, quando levou para casa o prêmio de canção do ano pela música "I can't breath".





Grande revelação pop de 2021, a cantora estadunidense Olivia Rodrigo é a única artista que concorre às quatro principais categorias: álbum, canção, gravação e artista revelação. Antes de lançar o álbum "Sour", em maio deste ano, a jovem de 18 anos emplacou hits como "Driver's license", "Good 4 u" e "Deja vu".





Na categoria revelação, ela divide espaço com artistas que estão bem longe de seus 44 milhões de ouvintes mensais no Spotify, como é o caso da britânica Arlo Parks (2 milhões) e da banda de indie rock Japanese Breakfast (1,3 milhão). Também concorrem ao prêmio a compositora paquistanesa Arooj Aftab, os cantores Jimmie Allen, Baby Keem e FINNEAS (irmão de Billie Eilish), os rappers The Kid Laroi e Saweetie, e a banda britânica Glass Animals.



Com suas quatro indicações neste ano, Jay-Z acumulou 83 nomeações ao longo da carreira e se tornou o artista mais indicado da história (foto: Chris Delmas / AFP)



BRASIL





Também dá para dizer que há nomes brasileiros na categoria de melhor álbum de música eletrônica. Indicado, o disco "Music is the weapon (Reloaded)", do grupo Major Lazer, tem duas músicas com brasileiros: "Pra te Machucar" (com Ludmilla, ÀTTØØXXÁ e Suku Ward), e "Rave de favela" (com MC Lan, Anitta e Beam).





Com as três indicações que recebeu na edição 2022 do prêmio, Jaz-Z se tornou o artista mais indicado da história dos Grammys. Sem lançar um disco inédito desde 2017 ("4:44"), o rapper nova-iorquino concorre nas categorias álbum do ano (por participar do disco "Donda", de Kanye West) e melhor música de rap (por "Bath salts", de DMX, e "Jail", de Kanye West).





Ao todo, ele já foi indicado 83 vezes ao prêmio. Antes disso, Jay-Z estava empatado com o produtor Quincy Jones, que soma 80 indicações ao Grammy. Jones, contudo, não é o segundo no pódio, lugar ocupado por Paul McCartney, que recebeu indicações ao Grammy 2022 e agora soma 81 em toda a carreira.





Como de praxe, o anúncio da lista de indicados também gerou indignação nas redes sociais. Entre as artistas que ficaram de fora do prêmio estão Miley Cyrus, que lançou o elogiado álbum "Plastic hearts" em novembro de 2020.

ESNOBADAS





Outra ausência bastante sentida foi a de Lana Del Rey. Recentemente, a cantora lançou o álbum "Blue banisters", fora do período de elegibilidade. No entanto, ela estaria elegível por um outro trabalho, divulgado em março passado, o disco "Chemtrails over the country club".





A cerimônia de entrega dos prêmios da 64ª edição do Grammy será realizada em Los Angeles, no dia 31 de janeiro de 2022.









NA DISPUTA PELO GRAMOFONE

Confira os indicados nas principais categorias





Álbum do ano

."We are" - Jon Batiste

."Love for sale" - Tony Bennett & Lady Gaga

."Justice (Triple Chucks Deluxe)" - Justin Bieber

."Planet her (Deluxe)" - Doja Cat

."Happier than ever" - Billie Eilish

."Back of my mind" - H.E.R.

"Montero" - Lil Nas X

."Sour" - Olivia Rodrigo

."Evermore" - Taylor Swift

."Donda" - Kanye West





Canção do ano

."Bad habits" - Ed Sheeran

."A beautiful noise" - Alicia Keys & Brandi Carlile

."Drivers license" - Olivia Rodrigo

."Fight for you" - H.E.R.

."Happier than ever" - Billie Eilish

."Kiss me more" - Doja Cat e SZA

."Leave the door open" - Silk Sonic

."Montero (Call me by your name)" - Lil Nas X

."Peaches" - Justin Bieber, Daniel Caesar & Giveon

."Right on time" - Brandi Carlile





Gravação do ano

."I still have faith in you" - ABBA

."Freedom" - Jon Batiste

."I get a kick out of you" - Tony Bennett & Lady Gaga

."Peaches" - Justin Bieber, Daniel Caesar & Giveon

."Right on time" - Brandi Carlile

."Kiss me more" - Doja Cat e SZA

."Happier than ever" - Billie Eilish

."Montero (Call me by your name)" - Lil Nas X

."Drivers license" - Olivia Rodrigo

."Leave the door open" - Silk Sonic





Artista revelação

.Arooj Aftab

.Jimmie Allen

.Baby Keem

.FINNEAS

.Glass Animals

.Japanese Breakfast

.The Kid LAROI

.Arlo Parks

.Olivia Rodrigo

.Saweetie

Enquanto Jon Batiste lidera as indicações, Justin Biber, Doja Cat e H.E.R. aparecem em seguida, com oito nomeações cada um. Bieber alcançou esse feito depois de ter lançado o álbum "Justice", em março deste ano. Já a rapper Doja Cat, cujas músicas volta e meia aparecem no topo das paradas, lançou neste ano o álbum "Planet her".O Brasil será representado pela pianista paulistana Eliane Elias, indicada na categoria de melhor álbum de jazz latino por "Mirror mirror", gravado em parceria com Chick Corea e Chucho Valdés.Quem também não apareceu na lista foi Lorde, que em 2021 retornou à música com o disco "Solar power". Apesar das expectativas em torno da cantora neozelandesa, ela não conseguiu repetir o favoritismo na premiação, o que ocorreu com seus dois primeiros álbuns, "Pure heroine" (2013) e "Melodrama" (2017).