Academia Mineira de Letras lança projeto on-line para a criançada

Livros de Ângelo Machado ensinam a criança a respeitar os bichos e o meio ambiente (foto: Ramon Lisboa/EM/8/10/15)

Cientista, entomólogo, professor universitário, dramaturgo, escritor e, sobretudo, amigo das crianças, o mineiro Ângelo Machado

(1934-2020) abre o projeto criado para a garotada pela Academia Mineira de Letras (AML).





“Escuta que lá vem a história”, que estreia nesta terça-feira (23/11), exibirá vídeos com leituras dramatizadas e animações inspiradas em ilustrações dos livros infantis de Machado. A transmissão ocorrerá no canal da AML no YouTube.





O vídeo das publicações da coleção “Que bicho é são narrado pela atriz Walda Leão, com animação inspirada nas ilustrações de Roger Mello.



As histórias da coleção “Gente tem, bicho também” são recontadas por Wanda e o ator Leo Ladeira, com imagens

inspiradas nos desenhos de Lor e Thalma. Acesso de ser feito por Youtube.com/c/AcademiaMineiraDeLetras.