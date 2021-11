(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A.Press)

O CCBB-BH preparou para o Dia da Criatividade - comemorado nesta quarta-feira (17/11) - uma programação especial, integrada ao projeto de Educação Patrimonial do Programa CCBB Educativo Arte & Educação.A atividade, cuja participação demanda inscrições prévias pelo site http://www.ccbbeducativo.com/ e começa a partir das 14h, fará uso das instalações da exposição “A tensão”, do artista argentino Leandro Erlich, sucesso de público desde setembro e que chega ao fim no próximo dia 22/11.