(foto: Mariana Carvalho/divulgação)

Integrante do grupo musical Now United, sensação mundial entre crianças e adolescentes, a cantora e bailarina paulista Any Gabrielly, de 19 anos, é a convidada desta terça-feira (16/11) de Marcelo Tas no programa "#Provoca", que vai ao ar às 22h na TV Cultura e na Rede Minas. "Nasci pobre e sou mulher preta. Então, querer ser artista com isso na minha vida já era bem complicado", comentou Any ao falar do início de sua carreira. "Foi muita ralação mesmo", diz ela, referindo-se às bolsas com as quais teve acesso à educação. O talento artístico veio da família: a avó cantava na igreja, o avô gostava de tocar violão.





Fenômeno pop, a banda Now United tem apenas quatro anos de carreira, mas soma 1 bilhão de visualizações e 100 milhões de seguidores nas redes sociais. Representante do Brasil no grupo, Anny avisou, na semana passada, que ela e os companheiros estarão no país estes dias. A banda reúne jovens da Espanha, Filipinas, Coreia do Sul, Senegal, China, Reino Unido, Líbano, Rússia, EUA e México, entre outros países. “Os fãs são a nossa família”, diz Any a Tas.