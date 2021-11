Bruno e Marrone abrem show em Varginha homenageando Marília Mendonça

A dupla Bruno e Marrone se apresentou em Varginha, no Sul de Minas, na noite deste domingo (7/11). Os cantores sertanejos abriram o evento com homenagem à Marília Mendonça, que morreu nessa sexta-feira (5/11) após um acidente aéreo . Durante o show, os artistas disseram que foram criticados por não terem cancelado a agenda.

A apresentação de Bruno e Marrone começou com a música "Transplante", gravada com Marília Mendonça. A escolha foi para homenagear a artista, que morreu nessa sexta-feira (5/11) após um acidente aéreo, em Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce.