Documentário sobre obra de Ziraldo reflete sobre o menosprezo da arte

"Ziraldo - Uma obra que pede socorro" será exibido às 22h, no History (foto: HISTORY/DIVULGAÇÃO)

Com narração do ator Gracindo Jr., o documentário “Ziraldo – Uma obra que pede socorro” será exibido neste domingo (7/11), às 22h, no History. O filme apresenta a faceta do Ziraldo – mais conhecido por seu trabalho como cartunista e escritor – que poucos conhecem: a de artista plástico e de seu importante painel, pintado em 1967.Batizado de “Santa Ceia”, o mural de 32 metros de comprimento por 6 de altura se encontra coberto por tijolos e tintas, dando solene adeus a um patrimônio carioca que se julgava inexorável.A obra foi concebida para a casa de shows carioca Canecão, fechada há mais de 10 anos. O terreno hoje pertence à UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), que não tem recursos para recuperar o prédio.Lançado em 2020, o documentário dirigido por Guga Dannemann traz depoimentos de artistas e escritores como Jaguar, Juarez Machado, Zuenir Ventura e do próprio cartunista mineiro.Mais que se debruçar sobre o painel, que pode ser perdido para sempre, a produção questiona sobre como a arte tem sido menosprezada nos dias atuais.