Com lágrimas e risadas, estreia o reality show do Porta dos Fundos

Candidatos torceram pelos colegas em "disputa solidária" com clima pouco visto nos competitivos realities (foto: BRUNO BAKETA/DIVULGAÇÃO)

''O que eu quero, Mário Alberto?" Corria 2012 e o Porta dos Fundos, a grande novidade do humor daquele ano, lançou o vídeo "Sobre a mesa", com Júlia Rabello e Antônio Tabet interpretando o casal Odete e Mário Alberto. Na hora do jantar, ele, depois de um dia de trabalho, reclama com a mulher do abacaxi que havia de sobremesa. Ela explode e diz muitas verdades – com direito a palavrões e descrições explícitas de desejos sexuais.





Jurados e ''ex-portas'' formaram o time que dividiu afeto no ''Big brother'' do coletivo de humor (foto: BRUNO BAKETA/DIVULGAÇÃO)





PIADA

Produção original do YouTube e primeiro reality do Porta, o título em si já é uma piada. No primeiro episódio, há depoimentos de Júlia Rabello, Marcos Veras e Luis Lobianco, nomes revelados pelo coletivo e que, mais tarde, foram caçar novos rumos. Daí o nome “Ex-Porta” – se o candidato fizer sucesso, vai sair de lá para tentar carreira solo.





Por meio de uma chamada virtual em 2020, sete mil pessoas de todo o país se candidataram para o reality. A seleção era simples: mandar um vídeo de 30 segundos. A história ficou por ali, pois a pandemia adiou o projeto. Somente neste ano os finalistas foram contatados pela produção do programa. Na lista inicial havia mais de 10 nomes, mas passado tanto tempo da inscrição, o candidato poderia não ter mais disponibilidade.





Além do mais, para as gravações, realizadas no Rio de Janeiro entre junho e julho, todos os selecionados tiveram de enfrentar 12 dias de quarentena – sem contato com o mundo externo (nem mesmo entre eles), em um quarto de hotel.





“Fizemos triagem antes para entender se o pessoal poderia participar. Teve gente que estava na pré-lista que disse que não podia mais”, conta Fábio Porchat, apresentador do reality.





Neste sábado, serão lançados os dois primeiros episódios – os demais entrarão no ar semanalmente. É um reality como todos do gênero: ou seja, tem eliminação. Mas elas só ocorrerão a partir do terceiro episódio. O primeiro é como uma carta de apresentação do programa.





Todo o elenco está reunido no que chamam de Fantástica Fábrica do Porta; na verdade, o estúdio onde as provas vão ocorrer. Os atores assistem a vários testes – muita coisa ruim leva o espectador ao riso. No final, os nomes dos 10 selecionados são revelados. O segundo episódio mostra o grupo chegando ao estúdio e fazendo as primeiras provas – ainda não eliminatórias.





No momento inicial, eles devem recriar dois vídeos: “Sobre a mesa”, com o próprio Tabet fazendo Mário Alberto; e “Judite: Estaremos fazendo o cancelamento”, em que Porchat, pintado de azul (como os artistas do Blue Man Group, na época garotos-propaganda da operadora TIM), enlouquecia com a atendente de telemarketing ao tentar cancelar uma linha de celular.





Porchat, Tabet, Gregório Duvivier e João Vicente de Castro, os quatro fundadores do Porta, são os jurados que vão definir quem fica e quem sai. Mas há participações de vários nomes do elenco.





Fabio Porchat “entrega”: Duvivier é o pior dos jurados. “Ele não queria eliminar ninguém, não ajudava em nada. No final, sempre queria que todos ficassem”, diz, em tom de brincadeira.





Duvivier, em sua defesa, comenta que a eliminação foi um problema a partir do momento em que o grupo passou a se tornar mais próximo. “Na primeira fase, a gente só viu os vídeos, não conhecia as pessoas, e levava em consideração a qualidade do trabalho. Depois, acabamos contaminados pelo carisma do grupo, pois, para mim, não dá para separar a personalidade de um comediante do trabalho dele”, diz.





O ator admite que, no momento inicial, teve medo de um projeto do gênero. “Não sou espectador de reality, temi expor as pessoas, mas confesso que me apaixonei pelo programa desde o primeiro dia.”





Diretor de “Futuro ex-Porta”, Rodrigo van Der Put diz que o formato foi construído aos poucos. “Mesmo nos preparando durante meses, pensando que o reality tinha de ter o DNA do Porta, que a gente tinha que pregar peças, quando as 10 pessoas entraram o programa virou outra coisa. Fomos adaptando juntos, porque estávamos lidando com o sonho das pessoas.”

Candidatos encenam ''Sobre a mesa'', antigo sucesso do Porta dos Fundos (foto: BRUNO BAKETA/DIVULGAÇÃO)





BIAL

No processo, ficou entendido que eles deveriam ir até certo ponto. “Aconteceu uma coisa curiosa: os candidatos agiram muito menos como competidores, se ajudaram muito. Vimos que não adiantava só seguir o roteiro. As eliminações iam sempre terminar em piada, de forma divertida. Na primeira, fiz um discurso à la Pedro Bial no ‘BBB’ e a pessoa chorou. A gente percebeu ali que não poderia brincar, que a eliminação teria de ser séria, os participantes estavam muito envolvidos”, conta Porchat.





Não só eles, como toda a equipe. A gravação do último episódio, dizem, foi como final de Copa do Mundo. “As pessoas chorando, os câmeras inclusive”, revela Duvivier. E não houve consenso quanto ao nome vencedor, finaliza Porchat.





Sucesso no México, falado em espanhol







Em maio de 2019, foi lançado o canal Backdoor, basicamente o Porta dos Fundos em espanhol. Produzido no México, o canal traz as histórias curtas do Porta dos Fundos com atores locais. No YouTube são 3,99 milhões de inscritos, menos de um quarto dos 17 milhões que o canal brasileiro tem. Por outro lado, a repercussão é imensa.





Lançado há dois anos, o vídeo “Harinha” é o recorde de visualizações do Porta: 57 milhões. O sucesso do personagem – versão mexicana de Farinha, o sargento criado por Tabet que durante uma apreensão de cocaína abusa da droga para comprovar sua veracidade ou não – acabou se tornando a série “Harinha”, que estreia em breve.





“Escrevemos o texto aqui e eles filmaram lá. Virou uma série policial de comédia com suspense. Antes mesmo de estrear já encomendaram o segundo ano”, conta Duvivier.