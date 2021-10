Renan Rodrix e Kika Malk gravam o single ''Simples'' com Ney Matogrosso

Renan Rodrix e Kika Malk contam que só gravam o que Ney Matogrosso aprova (foto: Faab Santos/divulgação )

Com a participação de Ney Matogrosso, a dupla Kika Malk e Renan Rodrix lançou o single “Simples”, com direito a clipe no YouTube. “Ney é incrível, frequenta a nossa casa e a gente a dele. Ele ter participado do single foi uma consequência dessa amizade”, diz Rodrix, autor de “Simples”.





Ney Matogrosso comenta que a parceria com os cariocas passa, antes de tudo, pelo afeto. De acordo com Renan, “Simples” já bateu 90 mil visualizações no YouTube e na plataforma Spotify. O single faz parte do trabalho da dupla lançado em 12 de junho, com cinco faixas autorais. “No YouTube, nossos singles somam mais de meio milhão de views”, comemora Rodrix.











Além de “Simples”, foram lançadas as canções “Raro”, “Vou”, “Nós três” e “Pra chamar de amor”, essa última com participação de Bruno Gouveia, vocalista da banda Biquíni Cavadão.





Os próximos singles da dupla carioca serão “O amor dessa vez”, “Particular” (com participação do saxofonista George Israel, do Kid Abelha), “Já” (com Derico, flautista da banda do programa de Jô Soares), “Pupilas”, “Pobreza de refrão”, “Além do mais” e “Beija a mim”.





Ainda este ano, Kika Malk e Renan Rodrix vão lançar o disco cheio “Capítulo de 2” (Tratore), com as composições de Rodrix. A produção é assinada por Nani Dias, ao lado dos convidados Felipe Cambraia, Jorge Valladão, André Valle e Aurélio Kauffmann.





“Como músicos teremos Adal Fonseca, baterista da Paula Toller, Hélio Ferinha, tecladista do Cidade Negra, e Marcelo Falcão, além dos próprios produtores, que também tocam no disco”, adianta Rodrix. A ideia é lançar um LP, com participações especiais de Ney Matogrosso e Bruno Gouveia em cada lado.





Apresentado ao meio musical pelo mineiro Ezequiel Neves (1935-2010), produtor e descobridor do Barão Vermelho e de Cazuza, Renan Rodrix conta que Ezequiel o incentivou não apenas a fazer música, mas também poesia. Aliás, ele está lançando o livro “disparArte” (Editora In Vitro), de cartas e poemas, com prefácio de George Israel. A capa é assinada por Kika Malk.

(foto: Reprodução)



“SIMPLES”

• Single-clipe de Kika Malk e Renan Rodrix, com participação de Ney Matogrosso

• Disponível nas plataformas digitais