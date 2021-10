Duo Foz abre a série de shows dos vencedores do BDMG Instrumental 2021

PC Guimarães e Natália Mitre formam o Duo Foz (foto: Lucca Mezzacappa/divulgação)

Começam nesta quarta-feira (27/10) os shows dos vencedores do Prêmio BDMG Instrumental 2021, com apresentações até 8 de dezembro, às 20h, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), na Praça da Liberdade. A atração de hoje será o Duo Foz, formado pela percussionista Natália Mitre e o guitarrista PC Guimarães, cujo repertório reúne as faixas autorais do disco “Interseção dos mundos”. O compositor, guitarrista e violonista brasiliense Daniel Santiago é o convidado da dupla.





Em novembro, vão se apresentar o baixista Pedro Gomes, ao lado do maestro Letieres Leite (dia 10), e o baterista Felipe Continentino, acompanhado do saxofonista carioca Josué Lopez (dia 24). O violonista e educador Felipe José fecha a série, em 8 de dezembro, recebendo a clarinetista e compositora Joana Queiroz como convidada. Ingressos são gratuitos e devem ser retirados em bb.com.br/cultura.