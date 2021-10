Horóscopo do dia (25/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lapidando arestas

A conjunção de Lilith e Ceres retrógrada em Gêmeos nos pede revisão de tudo aquilo que nos nutre a nível mental, social e intelectual. Busque enxergar aquilo que não tem sido expresso em termos de rotinas, métodos, estudos e comunicação. Propício para aparar arestas mentais e de conhecimento. A Lua também em Gêmeos nos traz sensibilidade para este território comunicativo, assim como bons insights.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A energia de hoje lhe pede que revise sua nutrição mental. O que você assiste, lê e escuta lhe afeta a energia e hoje terá mais consciência disto. Deve buscar bons estímulos intelectuais e sociais agora. A necessidade de abordar alguns temas práticos se faz alta. Também pode sentir maior necessidade de silenciar a mente e comunicação e isto deve ser respeitado.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe pede revisão de como você nutre seus potenciais, talentos, valores e finanças. Se questione quais as arestas devem ser lapidadas. Se não está numa boa relação com o dinheiro, pode ser o momento ideal para se reorganizar. A maneira como divulga seus talentos e valores também precisa ser trabalhada agora.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A conjunção de Ceres e Lilith no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz necessidade de se questionar o que não tem feito para se nutrir de verdade. Se questione quais são suas reais vontades e necessidades pessoais. Um pouco mais de organização mental e pessoal lhe fará bem. A Lua também passa aqui, lhe inspirando a escutar a voz interior.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Hoje você precisa revisar o que não tem sido trabalhado em termos espirituais e psicológicos em sua vida. Todos nós precisamos dessa nutrição do lado sutil da vida e você é chamado a ter mais rotina, vivência e análise em tais áreas. Busque boas referências e leituras neste sentido. A Lua, sua regente, também passa aqui e lhe pede mais recolhimento e introspecção.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A energia de hoje lhe é propícia para revisar como se nutre em termos sociais, de amizade, grupos e comunicação em massa. Somos bombardeados com informações, mas você precisa selecionar bem o que lhe nutre e o que não serve. Sua necessidade de trabalhar e servir a coletividade de alguma forma também se faz presente e deve ser incentivada.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe pede revisão daquilo que lhe nutre em termos profissionais e de sua contribuição e compromisso para com o mundo. Deve buscar se colocar em posição de serviço e realizar o seu melhor, sendo adaptável e flexível. Grande carisma e visibilidade do seu esforço profissional. Busque repensar como divulga sua imagem profissional e com exerce autoridade.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Hoje você deve refletir sobre o que de fato nutre sua fé, esperança e possibilidades futuras. Também será preciso revisar se não tem sido rígido com certas crenças limitantes; deve ter flexibilidade e adaptabilidade para buscar seu pleno potencial. Busca por nutrição pela filosofia, viagens, diferentes culturas, estudos superiores e vivência da fé.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A energia de hoje lhe pede revisão quanto ao que lhe nutre emocionalmente. Busque se questionar qual a melhor e mais saudável forma de viver sua sexualidade e partilha emocional. Também em termos de partilhas de bens, busque expressar equidade. É preciso aqui sair da ingenuidade e buscar um olhar aprofundado da realidade. Confie na sua intuição e instintos.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe pede revisão no setor das parcerias e relacionamentos. Busque entender melhor o que lhe nutre no contato com o outro, assim como aquilo que é limitante, aparando as arestas necessárias. Nem todo contato social é benéfico, portanto busque selecionar os que lhe trazer real nutrição e troca saudável.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Hoje você deve revisar sua vida material. Busque revisar métodos e rotinas com flexibilidade e razão. Excelente para revisar como se alimenta e cuida do corpo físico sob um tom inteligente e objetivo. Também precisa raciocinar se não tem trabalhado em excesso e desgastado suas forças físicas excessivamente. Limpe e organize a si mesmo e seu ambiente.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O momento lhe pede revisão daquilo que nutre sua verdadeira essência. Pode ser que tenha se dedicado muito aos outros e/ou causas coletivas, mas deixou sua própria criatividade de lado. Excelente momento para se nutrir de hobbies, romances, aventuras, na relação com os filhos e na expressão criativa e única de si mesmo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A energia de hoje lhe pede revisão de como se nutre de sua vida pessoal, familiar e íntima. Coloque suas necessidades pessoais de maneira prioritária, buscando nutrição pela troca emocional, vivência familiar, vivência do próprio lar e espaço, assim como tudo o que lhe traz conforto e segurança emocional.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.