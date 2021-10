Neta de Gabriel García Márquez põe à venda guarda-roupas do avô

Emilia García Elizondo mostra peças do vestuário do escritor Gabriel García Márquez que serão vendidas a partir de hoje na casa onde ele viveu, na Cidade do México, que passará a funcionar como centro cultural (foto: Pedro Pardo/AFP)

Dar vida nova e continuidade à personalidade e ao gênio expansivo de Gabriel García Márquez (1927-2014) foi a motivação de uma de suas herdeiras para pôr à venda uma seleção de roupas do celebrado escritor colombiano no México.





A mentora do projeto é Emilia García Elizondo, uma das netas de Gabo – como ficou conhecido popularmente o Nobel de Literatura – e de sua esposa, Mercedes Barcha, que abre para si mesma e para os fãs do autor uma janela para sua dimensão íntima.





"Não conhecia meus avós da forma como os conheço agora, com tudo o que vi e tudo o que saiu do closet", diz ela. O evento, chamado "O armário dos García Márquez", também marca a abertura da Casa da Literatura Gabriel García Márquez, um centro cultural que funcionará na ampla residência do Sul da Cidade do México, onde o casal morou.





García Elizondo, de 31 anos, diretora do centro, selecionou as mais de 400 peças e acessórios da coleção no que descreveu de um "processo consigo mesma" e com as lembranças dos avós.



Camisas usadas pelo Nobel colombiano estão entre os itens a serem comercializados (foto: Pedro Pardo/AFP)



TWEED





Também evoca momentos diversos: alguns marcaram a história da literatura; outros, as memórias infantis de Emilia.





O vestido de gala em tons de verde que Barcha usou para acompanhar o marido para receber o Nobel de Literatura em 1982 tinha passado como uma mera curiosidade para a neta, nascida oito anos após o acontecimento.





"Eu o tinha em uma pilha de coisas e não sabia o que fazer com elas. Meu pai chegou para me dar uma boa bronca porque este vestido não estava onde tinha que estar", comenta. O vestido, no entanto, não está à venda.





Talvez irrelevante para muitos fãs do escritor, mas indelével na memória de García Elizondo, está a vasta coleção de sapatos de Gabo, entre os quais estão muitas botinas de couro.





A cordialidade de Gabo também ficou manifestada em seu guarda-roupas. Nos bolsos de um par de casacos estão as canetas que ele usava para autografar os livros que seus admiradores levavam e um terceiro ainda mantém uma mancha de tinta.



Calçados e acessórios, como gravatas, poderão ser arrematados por fãs do escritor (foto: Pedro Pardo/AFP)



FUNDOS Embora o objetivo principal da venda seja arrecadar fundos para a fundação Fisanim, que apoia crianças de comunidades indígenas do Sul do México, García Elizondo descartou fazer um leilão com o qual pudesse tirar proveito da enorme popularidade do avô.





"Eu me fixei nos preços das coisas dos famosos e pensei: Não posso fazer isso, não acho que Gabo estaria de acordo", afirma. Para García Elizondo e sua família, a essência dessa iniciativa é "aproximar as pessoas do que eram Gabo e Mercedes". A neta comenta que "eles nunca foram inalcançáveis, eles não eram essas pessoas, não eram pretensiosos neste sentido".







Objetos pessoais do casal e o escritório de Gabo podem ser vistos no local, agora denominado Casa da Literatura Gabriel García Márquez (foto: Pedro Pardo/AFP)

García Márquez morreu em 17 de abril de 2014, aos 87 anos, e Barcha faleceu com a mesma idade, em 15 de agosto de 2020.

De seus característicos casacos de tweed aos originais macacões de cores vivas com os quais o escritor gostava de trabalhar, o guarda-roupas de Gabo e Mercedes mistura elegância e originalidade.