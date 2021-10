Mostra de François Andes questiona a relação do homem com a natureza

Obra de François Andes exposta na Celma Albuquerque (foto: François Andes/divulgação)

A exposição “A travessia do desastre”, do artista francês François Andes, foi aberta nesta semana na Celma Albuquerque Galeria de Arte, com curadoria de Luiz Gustavo Carvalho. Os trabalhos remetem à evolução da relação do homem com a natureza e às fronteiras entre o mundo selvagem e a civilização.