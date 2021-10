Com overdose de sexo, novela ''Verdades secretas 2'' estreia no Globoplay

Agatha Moreira e Camila Queiroz não usaram dublês em cenas de sexo (foto: Globo/reprodução)

No clima "tirem as crianças da sala", "Verdades secretas 2" estreia nesta quarta-feira (20/10), às 21h30, na Globoplay. O primeiro episódio será aberto a não assinantes. A diretora Amora Mautner anuncia cenas de sexo ainda mais calientes do que as exibidas em 2015. Na continuação da trama de Walcyr Carrasco, Giovanna (Agatha Moreira) quer provar que Angel (Camila Queiroz) matou seu pai, Alex (Rodrigo Lombardi), cujo corpo jamais foi encontrado. A moça contrata o investigador Cristiano (Romulo Estrela), e o bonitão vai se envolver com as duas.





Falida, viúva e desesperada com o filho doente, Angel volta a desfilar e fazer programas. Ela e Giovanna têm o sadomasoquista Percy (Gabriel Braga Nunes) como cliente. Até uma stripper foi convocada para coreografar as cenas. Amora Mautner diz que ninguém usou dublês – eles só entraram em ação na hora do sadomasoquismo. A agência de Fanny (Marieta Severo) agora está nas mãos de Blanche, papel da portuguesa Maria de Medeiros, atriz de "Pulp fiction", filme de Quentin Tarantino.













Quem promete chamar muita atenção é Matheus. O garoto de programa vivido por Bruno Montaleone vai transar com uma família inteira: Betty (Deborah Evelyn), o marido dela, Lorenzo (Celso Frateschi), e os filhos Irina (Julia Stockler) e Giotto (Johnny Massaro). Entram na novela os atores Erika Januza, Ícaro Bruno e Julia Byrro, no papel de uma adolescente iludida com o sonho de virar modelo. A classificação indicativa é 18 anos.