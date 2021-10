Cantoras de distintas regiões do país ocupam o Palco Virtual hoje

A carioca Beatrice apresenta sua nova banda, Afeto Clandestino, amanhã (foto: Julia Bimi/Divulgação)



A partir desta quarta-feira (13/10), o Itaú Cultural inicia a série "Mulheres na música" no Palco Virtual. Até o próximo domingo (17/10), cantoras de várias partes do Brasil, selecionadas pelo programa Turma Remota de Ensino Intensivo para Artistas Mulheres (Treinam), realizam apresentações musicais on-line, por meio da plataforma Zoom. Os ingressos para cada uma das apresentações são gratuitos e devem ser retirados por meio do Sympla.





Idealizado para jogar luz sobre a presença das mulheres no mercado musical, o projeto nasceu com o objetivo também de fomentar a carreira de artistas negras, indígenas e não-brancas de diferentes regiões do país. Entre as artistas selecionadas estão a alagoana Dêza, a carioca Beatrice, a cearense Carú Lina, a sergipana radicada em Brasília Gaivota Naves e a paulista Vivi Rocha.







A sergipana radicada em Brasília Gaivota Naves é atração de sábado (foto: Thais Mallon/Divulgação)

Cantora e compositora considerada uma referência na música contemporânea do estado de Alagoas, Dêza será a responsável por abrir a programação. Hoje, às 20h, ela entra ao vivo no Palco Virtual com um show formado pelas canções de seu primeiro álbum autoral, "Desanuviar" (2015), além de um single inédito dedicado à atuação das mulheres na produção artística e técnica.

GRUPO

Na quinta-feira (14/10), também às 20h, a cantora e compositora carioca Beatrice dá continuidade à série com um show dedicado ao repertório do EP inédito "Vingança", integrado pelo single "Cortês", lançado em 2020. Ela aproveita a participação no projeto para apresentar seu novo grupo, Afeto Clandestino, ao lado do produtor e guitarrista Diogo Sarcinelli e do cantor e compositor Paulo Domingues. No último dia 29 de setembro, a banda lançou o single "Princípio do absurdo".





Já a cearense Carú Lina é a atração do Palco Virtual na próxima sexta-feira (15/10), às 20h. A artista, que já se apresentou ao lado de Criolo, Racionais MC's e Emicida, mistura vertentes do rap, do reggae e do R&B com referências regionais. Suas músicas abordam as lutas sociais e o multiculturalismo.





Durante o final de semana, a programação continua. No sábado (16/10), também às 20h, a sergipana radicada em Brasília Gaivota Neves, vocalista da banda Rios Voadores, realiza um show inédito com repertório formado por composições de sua autoria e de compositores parceiros.





E por fim, no domingo (17/10), às 19h, a cantora e compositora paulistana Vivi Rocha se apresenta com um repertório de músicas autorais que incluem as canções do álbum "Entretantos" (2018), bem como as do EP "Impulso" (2020) e o single "Amanhã o sol", lançado no último dia 17 de setembro, anunciando a chegada de seu segundo disco de inéditas, previsto para 2022.





Criada durante a pandemia, a Treinam é uma iniciativa que capacita e incentiva mulheres a empreender no universo da música. Em 2020, ela foi eleita uma das três startups de música mais relevantes pela Semana Internacional de Música de São Paulo.





As turmas de 2020 e 2021 foram formadas por 60 mulheres de cinco regiões do Brasil. Além disso, o programa dedicou 20% das vagas às bolsistas com ênfase em candidatas negras, indígenas, LGBTQIA%2b ou em vulnerabilidade econômica.





Em cada uma das edições, o Treinam foi realizado ao longo de um período de quatro meses com mentores ao vivo e promovendo o relacionamento em comunidade além-aula com as professoras idealizadores do projeto e profissionais convidadas.





PALCO VIRTUAL – MULHERES NA MÚSICA

Desta quarta-feira (13/10) até domingo (17/10), por meio da plataforma Zoom. As apresentações de terça a sábado acontecem às 20h e, no domingo, às 19h. Para cada uma das apresentações, os ingressos devem ser retirados na Sympla. Mais informações: www.itaucultural.org.br





PROGRAME-SE





Quarta (13/10)

Dêza

Quinta (14/10)

Beatrice

Sexta (15/10)

Carú Lina

Sábado (16/10)

Gaivota Neves

Domingo (17/10)

Vivi Rocha