Passos já entra no clima da tradicional Feira de Livro após um ano suspensa

Em 2019, 30 mil pessoas participaram da 4ª Flipassos: evento foi cancelado no ano passado por causa da pandemia (foto: Prefeitura de Passos/Divulgação) Após um ano suspensa por causa da pandemia do novo coronavírus, a Feira do Livro de Passos, a Flipassos, está de volta! A quinta edição do evento que reuniu 30 mil pessoas em 2019 será realizada entre os dias 6 e 10 de novembro na cidade do Sul de Minas. A feira é tão importante para o município que é lei: seja qual for o prefeito, deve realizá-la.





“Faremos um projeto de acordo com as necessidades e com as exigências de proteção e prevenção à COVID-19. Toda a feira será programada obedecendo todas a limitações que o momento exige. Dentro disso, faremos a melhor feira possível para levar arte, cultura e educação para a nossa população”, afirma o secretário de Cultura e Patrimônio Histórico, Pedrinho Silva.





Neste ano, a Flipassos será na Praça do Rosário, obedecendo o rigor sanitário. Pelos projetos das secretarias, o Flipalco ficará em frente ao Palácio da Cultura; a tenda cultural em frente ao Palácio da Cultura; a Flipassinhos (contação de histórias) será na Biblioteca Municipal; e as oficinas no anfiteatro da Casa da Cultura e praça de alimentação.

Os estandes das editoras ainda estão sendo negociados. A organização está com negociação avançada com os cantores Toquinho e Renato Teixeira. Tudo depende da pandemia. Se o município estiver na Onda Amarela, os shows serão em um local fechado para no máximo 200 pessoas e transmissão ao vivo pelas redes sociais. Se Passos estiver na Onda Verde, os shows serão abertos ao público, no palco central.

O homenageado deste ano será o escritor, compositor, músico e professor Gilberto Abreu. Em 2019, o tema foi jornalismo e o homenageado foi o jornalista e empresário Carlos Antônio Alonso Parreira.

O concurso cultural de redação, foto e desenho traz um poema do professor e escritor José Reis dos Santos como referência para o desenvolvimento dos trabalhos. O tema será "O Senhor das Palavras e o Jardineiro". Só nesta semana, o escritor visitou quatro escolas. E já tem mais duas agendadas após a Semana do Saco Cheio.