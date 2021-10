Entre Rios de Minas recebe sessões gratuitas de cinema

Mostra Noite de Cinema acontece em Entre Rios de Minas (foto: Reprodução/Coletivo Noite de Cinema/Instagram) Os entrerrianos vão respirar um pouco de cultura e lazer nas noites desta quinta (7/10) e sexta (8/10). Serão realizadas sessões de cinema gratuitas, com classificação livre, nessas datas na sede de Entre Rios de Minas, Região Central do estado, e no distrito de Serra de Camapuã. LEIA MAIS 04:00 - 07/10/2021 Filme que venceu concurso em Minas vai recontar mito de rainha assassinada

04:00 - 07/10/2021 Estreia filme indicado ao Oscar sobre refugiado que se torna 'quadro vivo'

06:50 - 06/10/2021 'Round 6': os ingredientes da série que pode se tornar a mais vista da história da Netflix veja a lista abaixo ). Trata-se do projeto Noite de Cinema na Metropolitana! De acordo com a Secretaria municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, serão exibidos no evento filmes produzidos em Minas Gerais, em uma sessão de 90 minutos. As temáticas incluem relações familiares, comédia e drama (). Iniciado em 2012, na região de Venda Nova, periferia de Belo Horizonte, o projeto do Coletivo Noite de Cinema cria um espaço de interação e entretenimento. As mostras já foram exibidas em 40 bairros da capital mineira e região metropolitana. Agora, o interior do estado começa a receber essa programação gratuita.

Para acompanhar as sessões, basta retirar o ingresso antecipadamente no Centro Cultural Ministro João Ribeiro. Importante lembrar que todos protocolos de segurança relacionados à pandemia da Covid-19 serão seguidos, como a higienização com álcool em gel 70%, distribuição de máscaras, posto de lavagem das mãos, equipe de monitores e distanciamento social e medição de temperatura.

Filmes mineiros estarão na mostra Noite de Cinema (foto: Reprodução/Coletivo Noite de Cinema/Instagram)

Sessões

Nesta quinta-feira, a sessão começa às 19h, no distrito de Serra de Camapuã, na Praça Dr. José Gonçalves da Cunha. Nesse dia não haverá distribuição de ingressos e a entrada do público está sujeita à lotação do espaço.

E encerrando a mostra, na sexta-feira, ocorrerão duas sessões: uma às 18h e outra às 20h, na Praça Cassiano Campolina (Centro de Entre Rios). A programação também é gratuita, com retirada antecipada de ingressos no Centro Cultural (Rua Suaçuí, 103), de segunda a sexta, das 9h às 16h.

Oficina de Fotografia





Antecedendo as sessões de amanhã, às 14h, acontecerá oficina de introdução audiovisual. A oficina é gratuita, com carga horária de 4 horas, e será realizada também no Centro Cultural (Rua Suaçuí, 103). A ação é destinada a jovens e adultos a partir de 14 anos.

Confira as sinopses dos filmes:

O MELHOR SOM DO MUNDO - ficção - 13m





Vinicius não coleciona figurinhas, nem carrinhos, nem gibis. Ele coleciona algo que não pode ser visto nem tocado. Vinicius coleciona os sons do mundo.





Mas essa não é uma tarefa fácil, especialmente quando se decide encontrar o melhor de todos: o melhor som do mundo. Em sua busca, Vinicius irá descobrir que o melhor som do mundo está muito mais perto do que o esperado.





MÉDICO DE MONSTRO – Ficção – 11m





Dudu já escolheu sua futura profissão, agora terá que enfrentar seus medos para se tornar um médico de monstros.





BAILE – Ficção - 18M





Há certos dias que, mesmo sem grandes acontecimentos, nos forçam a crescer. Andrea tem só dez anos e talvez ainda não perceba que seu dia foi assim.





4 BILHÕES DE INFINITOS – Ficção – 14m





Uma família vive com a energia de casa cortada. Enquanto a mãe trabalha, seus filhos ficam em casa conversando sobre ter esperança.





A RETIRADA PARA UM CORAÇÃO BRUTO – Ficção – 15m





Ozório é um senhor que vive sozinho na zona rural de Cordisburgo, Minas Gerais. Passa seus dias ouvindo rock no rádio, enquanto vive o luto pela perda de sua companheira. Até que um movimento no céu quebra sua solidão.